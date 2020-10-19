Нереально вкусно! Такую курочку и на праздничный стол можно подать

Я считаю, что один из самых удачных маринадов для любого мяса, это тот, в котором есть мед – мясо получается сочным, мягким, со сладковатой медовой корочкой. Что может быть вкуснее и ароматнее. Вы можете брать только ножки или бедрышки куриные, любые части курицы.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- курица,1 кг;
- соевый соус, 50 мл;
- мед, 1 ч.л;
- горчица, 1 ч.л;
- чеснок, 4 – 5 зубчиков;
- паприка сладкая, половина ч.л;
- перец, соль.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Соевый соус смешиваем с медом и горчицей, паприкой и другими ингредиентами для маринада. Все хорошо смешиваем до однородности.
В емкость укладываем мясо, заливаем соусом, перемешиваем.
Совет: вы можете сразу приступать к запеканию или же оставить мясо мариноваться на любое время. Самое удачное — это замариновать с вечера и на следующий день запекать в духовке или на углях.
Выкладываем мясо в рукав для запекания, заливаем оставшимся маринадом, завязываем кончики рукава и выкладываем в форму.
Духовку разогреваем до 200 градусов и запекаем от 40 до 60 минут.
Если вы любите, чтобы мясо легко отходило от костей, тогда запекайте 1 час.
За 10 минут до окончания, разрезаем рукав, переворачиваем мясо и допекаем.
Если вы подаете курицу с картофелем, тогда выложите его на блюдо, рядом мясо и полейте все соусом.
Свежие комментарии