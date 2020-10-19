Нереально вкусно! Такую курочку и на праздничный стол можно подать

Я считаю, что один из самых удачных маринадов для любого мяса, это тот, в котором есть мед – мясо получается сочным, мягким, со сладковатой медовой корочкой. Что может быть вкуснее и ароматнее. Вы можете брать только ножки или бедрышки куриные, любые части курицы.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

курица,1 кг;

соевый соус, 50 мл;

мед, 1 ч.л;

горчица, 1 ч.л;

чеснок, 4 – 5 зубчиков;

паприка сладкая, половина ч.л;

перец, соль.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Соевый соус смешиваем с медом и горчицей, паприкой и другими ингредиентами для маринада. Все хорошо смешиваем до однородности.

В емкость укладываем мясо, заливаем соусом, перемешиваем.

Совет: вы можете сразу приступать к запеканию или же оставить мясо мариноваться на любое время. Самое удачное — это замариновать с вечера и на следующий день запекать в духовке или на углях.

Выкладываем мясо в рукав для запекания, заливаем оставшимся маринадом, завязываем кончики рукава и выкладываем в форму.

Духовку разогреваем до 200 градусов и запекаем от 40 до 60 минут.

Если вы любите, чтобы мясо легко отходило от костей, тогда запекайте 1 час.

За 10 минут до окончания, разрезаем рукав, переворачиваем мясо и допекаем.

Если вы подаете курицу с картофелем, тогда выложите его на блюдо, рядом мясо и полейте все соусом.