Маринад для мяса по-узбекски. Теперь буду готовить мясо только так

Маринад для мяса по-узбекски сделает ваше мясо божественно вкусным и сочным.
Маринад для мяса по-узбекски: ингредиенты
- Смесь специй — кориандр, сладкий перец, паприка, зиру, имбирь, базилик — всё смешайте.
- Масло растительное
- Вода — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Лук — по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте все травы и приправы вместе, добавьте к ним растительное масло и оставьте на 20 минут.
- Этим маринадом вы будете натрите мясо и сложите в ёмкость, залейте 50 г. воды и поставьте мясо е холодильник на несколько часов мариноваться.
- Лук нарежьте кольцами и смешайте с мясом.
- Теперь можете приступать к готовке мяса.
Маринад для мяса по-узбекски получается очень вкусным и ароматным.
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии