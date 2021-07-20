Маринад для мяса по-узбекски. Теперь буду готовить мясо только так

Маринад для мяса по-узбекски сделает ваше мясо божественно вкусным и сочным.

Маринад для мяса по-узбекски: ингредиенты

Маринад для мяса по-узбекски

  1. Смесь специй — кориандр, сладкий перец, паприка, зиру, имбирь, базилик — всё смешайте.
  2. Масло растительное
  3. Вода — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  4. Лук — по вкусу

Способ приготовления:

  • Смешайте все травы и приправы вместе, добавьте к ним растительное масло и оставьте на 20 минут.
  • Этим маринадом вы будете натрите мясо и сложите  в ёмкость, залейте 50 г. воды и поставьте мясо е холодильник на несколько часов мариноваться.
  • Лук нарежьте кольцами и смешайте с мясом.
  • Теперь можете приступать к готовке мяса.

Маринад для мяса по-узбекски получается очень вкусным и ароматным.

Маринад для мяса по-узбекски. Теперь буду готовить мясо только так 4

Готовьте на здоровье!

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