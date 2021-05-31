Фруктовый торт Клубника со сливками. Нежный, красивый и очень вкусный десерт

Фруктовый торт Клубника со сливками — очень вкусный и красивый десерт, перед которым просто невозможно устоять.
Фруктовый торт Клубника со сливками: ингредиенты
Для Основы из шоколадного теста:
- Мука — 140 г. (сто сорок грамм)
- Сахар — 130 г. (сто тридцать грамм)
- Яйца — 6 шт. (шесть штук)
- Растопленное сливочное масло — 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Растопленный горький шоколад — 120 г. (сто двадцать грамм)
- Измельчённый горький шоколад — 80 г. (восемьдесят грамм)
- Какао — 100 г. (сто грамм)
- Коричневый сахар — 130 г. (сто тридцать грамм)
- Разрыхлитель — 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Для крема:
- Творожный сыр — 500 г. (пятьсот грамм)
- Жирные сливки — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
- Цедра лайма — 1 шт. (одна штука)
- Сахарная пудра — 50 г. (пятьдесят грамм)
- Ваниль — 1 стр. (один стручок)
- По желанию: Желатин — около 15 г. (пятнадцать грамм)
Кроме того:
- Крупная клубника — 1 кг. (один килограмм)
- Небольшой арбуз — 1/2 шт. (пол штуки)
- Клубничный соус или пюре из клубники — 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Клубника для декора
- Шоколадные крошки для декора
- Листочки мяты для декора
- Соломка в шоколаде
Способ приготовления:
- Через сито просейте сухие ингредиенты, чтобы тесто получилось более воздушным, затем всё смешайте в большой миске до получения однородной массы. Возьмите большую разъёмную форму для выпечки и выложите на неё ровным слоем тесто. Выпекайте при температуре 175 градусов 25 минут без обдува. Тесто должно получиться сочным, но не жидким. Порежьте пополам и срежьте корку от половины арбуза. Мякоть положите в центр шоколадного коржа. Мякоть арбуза должна примерно на 3 см отступать от края коржа.
- Клубнички наложите на соломку в шоколаде и втыкайте в арбузную мякоть. Мякоть должна полностью покрыться клубникой.
- Чтобы приготовить сливочный крем, смешайте миксером все ингредиенты в большой миске. Чтобы крем был более плотным, и торт дольше не терял форму, в крем можете добавить желатин. Сначала размочите его в кастрюльке, постоянно помешивая, пока он полностью не растает. В процессе можете добавить в желатин немного сливок. Когда смесь станет жидкой и однородной, добавьте её в крем и хорошо перемешайте. Клубничный соус или пюре аккуратно налейте поверх свежей клубники, затем просто наденьте перевёрнутую миску с кремом на торт. Крем должен равномерно распределиться по всей поверхности. Всю конструкцию поставьте в холодильник на 4 часа или на ночь.
- Если не получается сразу снять с него миску, не повредив сливочный слой, подождите немного или слегка нагрейте миску феном. Украсьте готовый десерт кусочками свежей клубники, листиками мяты и шоколадной крошкой.
Фруктовый торт Клубника со сливками: Видео
Это лакомство- настоящий взрыв вкуса! Пеките на здоровье!
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