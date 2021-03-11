По вашим просьбам. Торт Чародейка – он же Бостонский кремовый торт

В свое время торт «Чародейка» был очень популярным: мягкий бисквит с нежнейшим сливочным кремом и все это удовольствие, залито ароматной шоколадной глазурью. После долгих поисков, наконец рецепт найдет.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 4 шт;

сахар, 150 г;

мука, 125 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

сок лимонный, 1 ч.л;

масло растительное рафинированное, 3 ст.л.

Для приготовления крема необходимо:

яйца 2 шт или желтки, 5 шт;

сахар, 100 г;

крахмал кукурузный, 35 г;

масло сливочное, 50 г;

молоко, 50 мл;

сливки жирные, 100 мл;

ванилин;

пудра сахарная, 0.5 стакана.

Для приготовления шоколадной глазури нужно:

какао, 3 ст.л;

масло сливочное, 50 г;

пудра сахарная, 4 ст.л;

сивки жирные, 4 ст.л.

Процесс приготовления

Взбиваем яйца миксером на небольшой скорости.

Частями всыпаем сахар и увеличиваем скорость.

Вливаем лимонный сок и взбиваем массу еще около 5 – 7 минут.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем тесто лопаткой.

Немного теста смешиваем с растительным маслом и потом вмешиваем в основную часть теста.

Форму для выпечки (у меня диаметр 24 см) застилаем пергаментом и выливаем тесто.

Выпекаем при 175 градусах около 30 минут, но смотрите по своей духовке.

Остужать бисквит нужно на решетке, перевернув форму вниз.

Совет: чтобы потом было легче резать бисквит на коржи, выпекайте его за 8 часов до формирования торта. Завернув бисквит в пленку, отправьте его в холодильник. Так он хорошо стабилизируется.

Так верхушка не провалится и бисквит будет ровным.

Для крема смешиваем все ингредиенты, кроме сливочного масла и сливок с пудрой и варим до густого состояния.

В теплый крем вводим масло и вымешиваем до однородности. Остужаем.

Сливки взбиваем с пудрой и потом смешиваем массу с кремом, взбиваем до однородности.

Для глазури соединяем какао с сахаром и сливками, варим на небольшом огне. Добавляем масло и варим до густоты. Остужаем.

Бисквит режем на 2 коржа, каждый смазываем кремом и верх торта поливаем глазурью.

Отправляем в холодильник на несколько часов и потом подаем к столу.

Праздничный вариант торта можно еще украсить по своему вкусу.