По вашим просьбам. Торт Чародейка – он же Бостонский кремовый торт

В свое время торт «Чародейка» был очень популярным: мягкий бисквит с нежнейшим сливочным кремом и все это удовольствие, залито ароматной шоколадной глазурью. После долгих поисков, наконец рецепт найдет.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 4 шт;
- сахар, 150 г;
- мука, 125 г;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- сок лимонный, 1 ч.л;
- масло растительное рафинированное, 3 ст.л.
Для приготовления крема необходимо:
- яйца 2 шт или желтки, 5 шт;
- сахар, 100 г;
- крахмал кукурузный, 35 г;
- масло сливочное, 50 г;
- молоко, 50 мл;
- сливки жирные, 100 мл;
- ванилин;
- пудра сахарная, 0.5 стакана.
Для приготовления шоколадной глазури нужно:
- какао, 3 ст.л;
- масло сливочное, 50 г;
- пудра сахарная, 4 ст.л;
- сивки жирные, 4 ст.л.
Процесс приготовления
Взбиваем яйца миксером на небольшой скорости.
Частями всыпаем сахар и увеличиваем скорость.
Вливаем лимонный сок и взбиваем массу еще около 5 – 7 минут.
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем тесто лопаткой.
Немного теста смешиваем с растительным маслом и потом вмешиваем в основную часть теста.
Форму для выпечки (у меня диаметр 24 см) застилаем пергаментом и выливаем тесто.
Выпекаем при 175 градусах около 30 минут, но смотрите по своей духовке.
Остужать бисквит нужно на решетке, перевернув форму вниз.Так верхушка не провалится и бисквит будет ровным.
Совет: чтобы потом было легче резать бисквит на коржи, выпекайте его за 8 часов до формирования торта. Завернув бисквит в пленку, отправьте его в холодильник. Так он хорошо стабилизируется.
Для крема смешиваем все ингредиенты, кроме сливочного масла и сливок с пудрой и варим до густого состояния.
В теплый крем вводим масло и вымешиваем до однородности. Остужаем.
Сливки взбиваем с пудрой и потом смешиваем массу с кремом, взбиваем до однородности.
Для глазури соединяем какао с сахаром и сливками, варим на небольшом огне. Добавляем масло и варим до густоты. Остужаем.
Бисквит режем на 2 коржа, каждый смазываем кремом и верх торта поливаем глазурью.
Отправляем в холодильник на несколько часов и потом подаем к столу.
Праздничный вариант торта можно еще украсить по своему вкусу.
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