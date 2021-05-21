Люля-кебаб получается почти как в мангале, но готовим в обычной кухонной духовке

Это блюдо любят многие, но только единицы готовят его дома. Предлагаю самый простой и легкий рецепт блюда, которое готовят в обычной духовке, а получается оно таким ароматным, как на мангале.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мясо, 500 г;
- лук, 1 шт;
- соль, перец, специи, зелень.
Для приготовления маринованного лука необходимо:
- лук красный или обычный, 2 – 3 шт;
- уксус обычный, 2 – 3 ст.л;
- масло растительное, 2 ст.л;
- соль, сахар, перец.
Процесс приготовления
Мясо превращаем в фарш, лук измельчаем удобным для вас способом и смешиваем.
Добавляем мелко рубленную зелень, солим и перчим, заправляем любыми специями.
Совет: люля-кебаб без ароматной смеси перцев будет совсем не таким, как нужно. Поэтому обязательно добавьте свежие и ароматные перцы.
Фарш хорошо и долго вымешиваем, чтобы он стал плотным.
На деревянных шпажках формируем фарш и выкладываем на смазанный растительным маслом противень.
Запекаем около 20 – 30 минут при 190 градусах.
Лук режем тонкими полукольцами и маринуем в маринаде из перечисленных в рецепте ингредиентов. Долго мариновать не нужно, достаточно будет 10 минут.
Подаем блюдо с маринованным луком и свежими лепешками.
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