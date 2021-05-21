Люля-кебаб получается почти как в мангале, но готовим в обычной кухонной духовке

Это блюдо любят многие, но только единицы готовят его дома. Предлагаю самый простой и легкий рецепт блюда, которое готовят в обычной духовке, а получается оно таким ароматным, как на мангале.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мясо, 500 г;

лук, 1 шт;

соль, перец, специи, зелень.

Для приготовления маринованного лука необходимо:

лук красный или обычный, 2 – 3 шт;

уксус обычный, 2 – 3 ст.л;

масло растительное, 2 ст.л;

соль, сахар, перец.

Процесс приготовления

Мясо превращаем в фарш, лук измельчаем удобным для вас способом и смешиваем.

Добавляем мелко рубленную зелень, солим и перчим, заправляем любыми специями.

Совет: люля-кебаб без ароматной смеси перцев будет совсем не таким, как нужно. Поэтому обязательно добавьте свежие и ароматные перцы.

Фарш хорошо и долго вымешиваем, чтобы он стал плотным.

На деревянных шпажках формируем фарш и выкладываем на смазанный растительным маслом противень.

Запекаем около 20 – 30 минут при 190 градусах.

Лук режем тонкими полукольцами и маринуем в маринаде из перечисленных в рецепте ингредиентов. Долго мариновать не нужно, достаточно будет 10 минут.

Подаем блюдо с маринованным луком и свежими лепешками.