Заливной пирог с курицей и кабачками: простой и быстрый рецепт

Заливной пирог с курицей и кабачками! Попробуйте приготовить сегодня по нижеприведенному рецепту вкусный ленивый пирог с курицей и кабачками. Этот простой и быстрый рецепт поможет Вам готовить великолепное блюдо хоть каждый день. Пирог получается очень легким и нежным на вкус.
Заливной пирог с курицей и кабачками: ингредиенты
Для теста:
- сто двадцать граммов муки
- два яйца
- три четверти стакана молока
- две чайные ложки разрыхлителя
- чайная ложка картофельного крахмала
- соль и перец – по вкусу
Для начинки:
- триста пятьдесят граммов куриного филе
- один кабачок
- сто граммов твердого сыра
- пучок укропа
Заливной пирог с курицей и кабачками: быстрый рецепт
Начать надо с подготовки теста:
- В глубокую миску разбить два яйца.
- Добавить чайную ложку соли и взбить при помощи венчика.
- Половину порции муки просеять ко взбитым яйцам.
- Перемешать венчиком.
- Влить необходимое по рецепту количество молока.
- Просеять оставшуюся муку, добавить разрыхлитель и смешать все венчиком.
- Тесто отложить в сторонку и дать немного отдохнуть.
Пока тесто отдыхает надо подготовить начинку:
- Куриное филе хорошо помыть и нарезать мелким кубиком.
- Кабачок помыть, очистить от кожуры и мелко нарезать.
- Укроп помыть, просушить и мелко нарубить.
- Сыр натереть на мелкой терке.
А теперь надо собрать пирог:
- В тесто добавить нарезанные кусочки куриного филе и кабачка.
- Затем туда же заправить измельченный укроп и натертый сыр.
- Поперчить и все аккуратненько перемешать силиконовой ложкой.
- После добавить ложечку картофельного крахмала и снова все перемешать.
- Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить в нее тесто.
- Отправить форму с тестом в духовку и выпекать в течение получаса при температуре двести градусов.
- Ну вот через 30 минут наш вкусный заливной пирог с курицей и кабачками будет готов.
Достаньте его из духовки и дайте немного остыть.
Подайте к столу.
Заливной пирог с курицей и кабачками: готов
Очень быстрый и простой рецепт – обязательно им воспользуйтесь!
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