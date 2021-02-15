Заливной пирог с курицей и кабачками: простой и быстрый рецепт

Заливной пирог с курицей и кабачками! Попробуйте приготовить сегодня по нижеприведенному рецепту вкусный ленивый пирог с курицей и кабачками. Этот простой и быстрый рецепт поможет Вам готовить великолепное блюдо хоть каждый день. Пирог получается очень легким и нежным на вкус.

Заливной пирог с курицей и кабачками: ингредиенты

Для теста:

сто двадцать граммов муки

два яйца

три четверти стакана молока

две чайные ложки разрыхлителя

чайная ложка картофельного крахмала

соль и перец – по вкусу

Для начинки:

триста пятьдесят граммов куриного филе

один кабачок

сто граммов твердого сыра

пучок укропа

Заливной пирог с курицей и кабачками: быстрый рецепт

Начать надо с подготовки теста:

В глубокую миску разбить два яйца.

Добавить чайную ложку соли и взбить при помощи венчика.

Половину порции муки просеять ко взбитым яйцам.

Перемешать венчиком.

Влить необходимое по рецепту количество молока.

Просеять оставшуюся муку, добавить разрыхлитель и смешать все венчиком.

Тесто отложить в сторонку и дать немного отдохнуть.

Пока тесто отдыхает надо подготовить начинку:

Куриное филе хорошо помыть и нарезать мелким кубиком.

Кабачок помыть, очистить от кожуры и мелко нарезать.

Укроп помыть, просушить и мелко нарубить.

Сыр натереть на мелкой терке.

А теперь надо собрать пирог:

В тесто добавить нарезанные кусочки куриного филе и кабачка.

Затем туда же заправить измельченный укроп и натертый сыр.

Поперчить и все аккуратненько перемешать силиконовой ложкой.

После добавить ложечку картофельного крахмала и снова все перемешать.

Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить в нее тесто.

Отправить форму с тестом в духовку и выпекать в течение получаса при температуре двести градусов.

Ну вот через 30 минут наш вкусный заливной пирог с курицей и кабачками будет готов.

Достаньте его из духовки и дайте немного остыть.

Подайте к столу.

Заливной пирог с курицей и кабачками: готов

Очень быстрый и простой рецепт – обязательно им воспользуйтесь!