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Заливной пирог с курицей и кабачками: простой и быстрый рецепт

Заливной пирог с курицей и кабачками! Попробуйте приготовить сегодня по нижеприведенному рецепту вкусный ленивый пирог с курицей и кабачками. Этот простой и быстрый рецепт поможет Вам готовить великолепное блюдо хоть каждый день. Пирог получается очень легким и нежным на вкус.

Заливной пирог с курицей и кабачками: ингредиенты

Заливной пирог с курицей и кабачками

Для теста:

  • сто двадцать граммов муки
  • два яйца
  • три четверти стакана молока
  • две чайные ложки разрыхлителя
  • чайная ложка картофельного крахмала
  • соль и перец – по вкусу

Для начинки:

  • триста пятьдесят граммов куриного филе
  • один кабачок
  • сто граммов твердого сыра
  • пучок укропа

Заливной пирог с курицей и кабачками: быстрый рецепт

Начать надо с подготовки теста:

  • В глубокую миску разбить два яйца.
  • Добавить чайную ложку соли и взбить при помощи венчика.
  • Половину порции муки просеять ко взбитым яйцам.

Заливной пирог с курицей и кабачками

  • Перемешать венчиком.
  • Влить необходимое по рецепту количество молока.
  • Просеять оставшуюся муку, добавить разрыхлитель и смешать все венчиком.
  • Тесто отложить в сторонку и дать немного отдохнуть.

Пока тесто отдыхает надо подготовить начинку:

  • Куриное филе хорошо помыть и нарезать мелким кубиком.
  • Кабачок помыть, очистить от кожуры и мелко нарезать.

Заливной пирог с курицей и кабачками

  • Укроп помыть, просушить и мелко нарубить.
  • Сыр натереть на мелкой терке.

А теперь надо собрать пирог:

  • В тесто добавить нарезанные кусочки куриного филе и кабачка.
  • Затем туда же заправить измельченный укроп и натертый сыр.
  • Поперчить и все аккуратненько перемешать силиконовой ложкой.
  • После добавить ложечку картофельного крахмала и снова все перемешать.
  • Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить в нее тесто.
  • Отправить форму с тестом в духовку и выпекать в течение получаса при температуре двести градусов.
  • Ну вот через 30 минут наш вкусный заливной пирог с курицей и кабачками будет готов.

Заливной пирог с курицей и кабачками

Достаньте его из духовки и дайте немного остыть.

Подайте к столу.

Заливной пирог с курицей и кабачками: готов

Очень быстрый и простой рецепт – обязательно им воспользуйтесь!

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