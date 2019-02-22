Скатерть-Самобранка

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Космическая сборная мясная солянка: по мотивам фильма «Эта веселая планета»

Конечно, это очень сытное, вкусное блюдо! Особенно сборная мясная солянка нравится сильной половине человечества!

Столько разного мяса, наваристый бульон! Слюнки еще не потекли? Набираем продукты и на выходных срочно готовим! А готовить и не сложно, быстро. Пока варится мясо, делаем поджарку и нарезаем все ингредиенты (они даны в произвольном количестве, регулируйте по своему вкусу)! Все, готово! Прошу к столу!

Приключения инопланетян на планете Земля в канун Нового года. Инопланетяне прилетают на Землю и попадают в Дом культуры Академгородка на новогодний карнавал. Академики, научные сотрудники, лаборанты, аспиранты и стажеры своим праздничным настроением и дурачествами приводят космических пришельцев в замешательство. И только к полуночи некоторые из гостей поняли, что открыли для себя самую прекрасную планету во Вселенной, где люди умеют любить, радоваться и грустить.

Необходимые ингредиенты

  • говяжий бульон,
  • отварное мясо,
  • копченая колбаса,
  • копченые ребрышки,
  • сардельки,
  • лук,
  • морковь,
  • томатный соус или паста,
  • соленые огурцы,
  • черный перец горошком,
  • лавровый лист,
  • оливки,
  • лимон,
  • сметана,
  • зелень петрушки,
  • соль,
  • растительное масло,
  • огуречный рассол.

Сборная мясная солянка: как правильно приготовить

  1. Отвариваем мясо со специями до готовности, достаем его из бульона.
  2. Нарезаем мелкими кубиками большую луковицу, морковь трем на крупной терке.
  3. Обжариваем на сковороде в растительном масле сначала лук до прозрачности, затем добавляем морковь.
  4. Перемешиваем, тушим 3-4 минуты, добавляем нарезанные тонкой соломкой соленые огурцы.
  5. Тушим еще 3-4 минуты и добавляем томат, снова перемешиваем, тушим 2-3 минуты и снимаем с огня.
  6. Совет. Используйте томатный соус, сделанный по рецепту с нашего сайта: и вкус готового блюда вас поразит.
  7. Снимаем пленки с сарделек и колбасы.
  8. Колбасу и сардельки нарезаем тонкой соломкой.
  9. Копченые ребра разрезаем порционно.
  10. Ребра кладем в кастрюлю с бульоном, добавляем перец горошком, лавровый лист.
  11. Выкладываем в бульон приготовленную поджарку, перемешиваем.
  12. Разбираем мясо на кусочки и тоже нарезаем соломкой.
  13. Закладываем в кастрюлю мясо, колбасу, сардельки.
  14. Пробуем бульон на вкус и наливаем немного огуречного рассола, перемешиваем, снимаем с огня.

Перед подачей на стол в тарелку добавляем кружочек лимона, зелень, оливки и сметану. Вот такая красивая, аппетитная сборная мясная солянка у нас получается! Обожаю это блюдо! Готовлю его с удовольствием!  Ни с каким другим горячим блюдом солянку не сравнить! Берем тарелки с собой и отправляемся смотреть замечательный веселый фильм «Эта веселая планета».

Космическая сборная мясная солянка: по мотивам фильма «Эта веселая планета»

Приятного всем аппетита.

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