Космическая сборная мясная солянка: по мотивам фильма «Эта веселая планета»

Конечно, это очень сытное, вкусное блюдо! Особенно сборная мясная солянка нравится сильной половине человечества!
Столько разного мяса, наваристый бульон! Слюнки еще не потекли? Набираем продукты и на выходных срочно готовим! А готовить и не сложно, быстро. Пока варится мясо, делаем поджарку и нарезаем все ингредиенты (они даны в произвольном количестве, регулируйте по своему вкусу)! Все, готово! Прошу к столу!
Приключения инопланетян на планете Земля в канун Нового года. Инопланетяне прилетают на Землю и попадают в Дом культуры Академгородка на новогодний карнавал. Академики, научные сотрудники, лаборанты, аспиранты и стажеры своим праздничным настроением и дурачествами приводят космических пришельцев в замешательство. И только к полуночи некоторые из гостей поняли, что открыли для себя самую прекрасную планету во Вселенной, где люди умеют любить, радоваться и грустить.
Необходимые ингредиенты
- говяжий бульон,
- отварное мясо,
- копченая колбаса,
- копченые ребрышки,
- сардельки,
- лук,
- морковь,
- томатный соус или паста,
- соленые огурцы,
- черный перец горошком,
- лавровый лист,
- оливки,
- лимон,
- сметана,
- зелень петрушки,
- соль,
- растительное масло,
- огуречный рассол.
Сборная мясная солянка: как правильно приготовить
- Отвариваем мясо со специями до готовности, достаем его из бульона.
- Нарезаем мелкими кубиками большую луковицу, морковь трем на крупной терке.
- Обжариваем на сковороде в растительном масле сначала лук до прозрачности, затем добавляем морковь.
- Перемешиваем, тушим 3-4 минуты, добавляем нарезанные тонкой соломкой соленые огурцы.
- Тушим еще 3-4 минуты и добавляем томат, снова перемешиваем, тушим 2-3 минуты и снимаем с огня.
- Совет. Используйте томатный соус, сделанный по рецепту с нашего сайта: и вкус готового блюда вас поразит.
- Снимаем пленки с сарделек и колбасы.
- Колбасу и сардельки нарезаем тонкой соломкой.
- Копченые ребра разрезаем порционно.
- Ребра кладем в кастрюлю с бульоном, добавляем перец горошком, лавровый лист.
- Выкладываем в бульон приготовленную поджарку, перемешиваем.
- Разбираем мясо на кусочки и тоже нарезаем соломкой.
- Закладываем в кастрюлю мясо, колбасу, сардельки.
- Пробуем бульон на вкус и наливаем немного огуречного рассола, перемешиваем, снимаем с огня.
Перед подачей на стол в тарелку добавляем кружочек лимона, зелень, оливки и сметану. Вот такая красивая, аппетитная сборная мясная солянка у нас получается! Обожаю это блюдо! Готовлю его с удовольствием! Ни с каким другим горячим блюдом солянку не сравнить! Берем тарелки с собой и отправляемся смотреть замечательный веселый фильм «Эта веселая планета».
Приятного всем аппетита.
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