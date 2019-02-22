Космическая сборная мясная солянка: по мотивам фильма «Эта веселая планета»

Конечно, это очень сытное, вкусное блюдо! Особенно сборная мясная солянка нравится сильной половине человечества!

Столько разного мяса, наваристый бульон! Слюнки еще не потекли? Набираем продукты и на выходных срочно готовим! А готовить и не сложно, быстро. Пока варится мясо, делаем поджарку и нарезаем все ингредиенты (они даны в произвольном количестве, регулируйте по своему вкусу)! Все, готово! Прошу к столу!

Приключения инопланетян на планете Земля в канун Нового года. Инопланетяне прилетают на Землю и попадают в Дом культуры Академгородка на новогодний карнавал. Академики, научные сотрудники, лаборанты, аспиранты и стажеры своим праздничным настроением и дурачествами приводят космических пришельцев в замешательство. И только к полуночи некоторые из гостей поняли, что открыли для себя самую прекрасную планету во Вселенной, где люди умеют любить, радоваться и грустить.

Необходимые ингредиенты

говяжий бульон,

отварное мясо,

копченая колбаса,

копченые ребрышки,

сардельки,

лук,

морковь,

томатный соус или паста,

соленые огурцы,

черный перец горошком,

лавровый лист,

оливки,

лимон,

сметана,

зелень петрушки,

соль,

растительное масло,

огуречный рассол.

Сборная мясная солянка: как правильно приготовить

Отвариваем мясо со специями до готовности, достаем его из бульона. Нарезаем мелкими кубиками большую луковицу, морковь трем на крупной терке. Обжариваем на сковороде в растительном масле сначала лук до прозрачности, затем добавляем морковь. Перемешиваем, тушим 3-4 минуты, добавляем нарезанные тонкой соломкой соленые огурцы. Тушим еще 3-4 минуты и добавляем томат, снова перемешиваем, тушим 2-3 минуты и снимаем с огня. Совет. Используйте томатный соус, сделанный по рецепту с нашего сайта: и вкус готового блюда вас поразит. Снимаем пленки с сарделек и колбасы. Колбасу и сардельки нарезаем тонкой соломкой. Копченые ребра разрезаем порционно. Ребра кладем в кастрюлю с бульоном, добавляем перец горошком, лавровый лист. Выкладываем в бульон приготовленную поджарку, перемешиваем. Разбираем мясо на кусочки и тоже нарезаем соломкой. Закладываем в кастрюлю мясо, колбасу, сардельки. Пробуем бульон на вкус и наливаем немного огуречного рассола, перемешиваем, снимаем с огня.

Перед подачей на стол в тарелку добавляем кружочек лимона, зелень, оливки и сметану. Вот такая красивая, аппетитная сборная мясная солянка у нас получается! Обожаю это блюдо! Готовлю его с удовольствием! Ни с каким другим горячим блюдом солянку не сравнить! Берем тарелки с собой и отправляемся смотреть замечательный веселый фильм «Эта веселая планета».

Приятного всем аппетита.

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