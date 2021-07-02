Кабачки на зиму, как огурцы. Хоть 20 банок закрою, все улетят

Заготовка получается ароматной, со вкусом свежих овощей. Такая закуска прекрасно заменяет собой маринованные огурчики, получается хрустящей и плотной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, морковь, лук;

зелень любая по вкусу;

листья смородины, хрена;

перец горошек по 5 шт в банку;

перец душистый по 3 шт;

чеснок по 2 зубчика в банку;

горчица в зернах по 1 ч.л;

сахар и соль по 1 ст.л;

уксус 9 % по 1 ст.л. в банку.

Процесс приготовления

Кабачки и морковь, лук режем кружочками. По желанию, если есть время, можно воспользоваться фигурной резкой и нарезать красивые формы овощей, которые будут красиво выглядеть в банке и потом в тарелке.

Всю зелень промываем и раскладываем по банкам вместе со специями, зубками чеснока.

Раскладываем резанные овощи и кабачки.

Заливаем кипятком, накрываем крышками и оставляем остывать на 15 минут.

Сливаем воду и наливаем свежий кипяток в банки и оставляем на 10 минут.

Сливаем воду в кастрюлю, добавляем нужное количество соли и сахара, доводим до кипения.

В каждую банку вливаем уксус и заливаем маринадом, закручиваем крышками.

Переворачиваем банки и оставляем их остывать.

Храним в подвале или в кладовке.

Салат получается очень вкусным и ароматным, прекрасная закуска подходит к мясным блюдам.