Кабачки на зиму, как огурцы. Хоть 20 банок закрою, все улетят

Заготовка получается ароматной, со вкусом свежих овощей. Такая закуска прекрасно заменяет собой маринованные огурчики, получается хрустящей и плотной.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, морковь, лук;
- зелень любая по вкусу;
- листья смородины, хрена;
- перец горошек по 5 шт в банку;
- перец душистый по 3 шт;
- чеснок по 2 зубчика в банку;
- горчица в зернах по 1 ч.л;
- сахар и соль по 1 ст.л;
- уксус 9 % по 1 ст.л. в банку.
Процесс приготовления
Кабачки и морковь, лук режем кружочками. По желанию, если есть время, можно воспользоваться фигурной резкой и нарезать красивые формы овощей, которые будут красиво выглядеть в банке и потом в тарелке.
Всю зелень промываем и раскладываем по банкам вместе со специями, зубками чеснока.
Раскладываем резанные овощи и кабачки.
Заливаем кипятком, накрываем крышками и оставляем остывать на 15 минут.
Сливаем воду и наливаем свежий кипяток в банки и оставляем на 10 минут.
Сливаем воду в кастрюлю, добавляем нужное количество соли и сахара, доводим до кипения.
В каждую банку вливаем уксус и заливаем маринадом, закручиваем крышками.
Переворачиваем банки и оставляем их остывать.
Храним в подвале или в кладовке.
Салат получается очень вкусным и ароматным, прекрасная закуска подходит к мясным блюдам.
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