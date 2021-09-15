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Рыбные стейки. Сочное мясо рыбы понравится вам и вашим гостям

Рыбные стейки получаются невероятно вкусными, они понравятся всей семье и разнообразят ваш повседневный рацион.

Рыбные стейки: ингредиенты

Рыбные стейки

  1. Рыба – 2 ст. (два стейка)
  2. Помидор – 1 шт. (одна штука)
  3. Лук – 1 шт. (одна штука)
  4. Лавровый лист – 2 шт. (две штуки)
  5. Лимон – 2 к. (два кусочка)
  6. Чёрный молотый перец – по вкусу
  7. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Рыбу помойте и обсушите.
  • Затем нарежьте стейками.
  • Противень застелите фольгой, на неё выложите нарезанный кольцами лук и кусочки лимона.
  • Положите сверху на лук стейки, всё посолите, поперчите и полейте лимонным соком.
  • Помидоры нарежьте слайсами и вместе с лавровыми листьями положите на стейки.
  • Противень оберните фольгой и приблизительно на 15 минут отправьте выпекаться при 180 градусов

Рыбные стейки — вкусные и полезные

Рыбные стейки. Сочное мясо рыбы понравится вам и вашим гостям 2

Готовьте на здоровье!

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