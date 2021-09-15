Рыбные стейки. Сочное мясо рыбы понравится вам и вашим гостям

Рыбные стейки получаются невероятно вкусными, они понравятся всей семье и разнообразят ваш повседневный рацион.
Рыбные стейки: ингредиенты
- Рыба – 2 ст. (два стейка)
- Помидор – 1 шт. (одна штука)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Лавровый лист – 2 шт. (две штуки)
- Лимон – 2 к. (два кусочка)
- Чёрный молотый перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Рыбу помойте и обсушите.
- Затем нарежьте стейками.
- Противень застелите фольгой, на неё выложите нарезанный кольцами лук и кусочки лимона.
- Положите сверху на лук стейки, всё посолите, поперчите и полейте лимонным соком.
- Помидоры нарежьте слайсами и вместе с лавровыми листьями положите на стейки.
- Противень оберните фольгой и приблизительно на 15 минут отправьте выпекаться при 180 градусов
Рыбные стейки — вкусные и полезные
Готовьте на здоровье!
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