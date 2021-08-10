Хмельные огурчики. Фирменный рецепт заготовки моей тетушки: не мутнеют, не взрываются

Пора заготовок на зиму в самом разгаре. Каждая хозяйка спешит похвастаться своим фирменным рецептом закруток.

Сегодня я хочу рассказать про оригинальный рецепт огурчиков на зиму от моей родной тети. У нее всегда очень вкусные огурчики.

При этом ни одна банка никогда не мутнеет, не взрывается. Огурцы очень вкусные, в меру кислые, упругие и хрустящие — просто загляденье.

Ингредиенты

На каждую 3-х литровую банку с огурцами следует добавлять:

Соль — 2 ложки столовые;

Сахар — 5 ложек столовых;

Уксус — 1,5 ложки столовые;

В0дка — 3 ложки столовые.

В0дка — именно тот секретный ингредиент, который делает рецепт уникальным и благодаря ему у рецепта это интересное название.

Как готовить

1. Огурцы перебрать, обрезать кончики и замочить в холодной воде на пару часов. Можно даже по возможности добавить лед.

2. Подготовить банки — вымыть и простерилизовать. Способов стерилизации сегодня масса. Поделитесь своим вариантом в комментариях.

3. Разложить по банкам ароматные специи и приправы. Их выбор зависит от Ваших предпочтений — зонтики укропа, листья хрена, зубчики чеснока, листья смородины, вишни, дуба, горошины перца, лаврушку, сладкий перец и т.д.

4. Разложить по банкам огурцы. Следует раскладывать огурцы, как можно плотнее.

5. Огурцы в банках залить кипятком, прикрыть крышками и оставить до полного остывания — минут на 30 — 40.

6. Воду из банок снова перелить в кастрюлю и поставить на огонь — довести до кипения.

7. В каждую банку добавить соль, сахар, уксус и в0дку.

8. Залить кипятком, закатать, перевернуть, укутать.

Банки можно хранить даже при комнатной температуре. Не мутнеют, не взрываются.

Это отличная закуска, вкусное дополнение к любым блюдам. Вкусные и супер хрустящие.