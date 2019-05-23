Только держите себя в руках. Такая вкуснятина буквально сводит с ума, начинка просто бомба

Ингредиенты:
4-5 яиц
куриное филе
1 крупный томат
5 ст.л. молока
2-3 ст.л. сметаны
2-3 зубчика чеснока
петрушка
соль
перец
Приготовление:
Куриное филе обжариваем до готовности и посолите.
Из пяти яиц и молока делаем болтунью, выпекаем яичные блинчики.
Пока блины остывают, делаем соус.
Он состоит из сметаны и чеснока.
Томат режем небольшим кубиком.
Яичный блинчик хорошо промазываем сметанным соусом, выкладываем куриное филе и кусочки томатов, аккуратно заворачиваем в рулетик.
Приятного аппетита!!!
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