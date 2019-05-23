Скатерть-Самобранка

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Только держите себя в руках. Такая вкуснятина буквально сводит с ума, начинка просто бомба


Только держите себя в руках. Такая вкуснятина буквально сводит с ума, начинка просто бомба

Ингредиенты:
4-5  яиц

куриное филе
1 крупный томат
5 ст.л. молока
2-3 ст.л. сметаны
2-3 зубчика чеснока
петрушка
соль
перец

Приготовление:

Куриное филе обжариваем до готовности и посолите.

Из пяти яиц и молока делаем болтунью, выпекаем яичные блинчики.

Пока блины остывают, делаем соус.

Он состоит из сметаны и чеснока.

Томат режем небольшим кубиком.

Яичный блинчик хорошо промазываем сметанным соусом, выкладываем куриное филе и кусочки томатов, аккуратно заворачиваем в рулетик.

Приятного аппетита!!!

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