Пирог из творога за 15 минут. Творожная выпечка без духовки: быстрый и простой рецепт

Творожные выпечки всегда очень нравятся, особенно детям. Даже тем, которых трудно накормить просто творогом. Рекомендую этот быстрый, простой и вкусный рецепт.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог и кефир по 200 г;

яйца, 2 шт;

сахар, 50 г;

соль щепотка;

ванилин по вкусу;

сода, треть ч.л;

мука, 150 г.

Процесс приготовления

Кефир выбирайте жирный, так тесто получается более мягким и пышным.

Стандартный ванилин прекрасно заменяется цедрой лайма и апельсина, творог очень любит такие сочетания.

В кефире растворяем сахар, соль, добавляем яйца и цедру, творог. Хорошо вымешиваем массу.

Просеиваем муку и смешиваем с содой, всыпаем в массу и вымешиваем довольно плотное тесто.

Сковороду смазываем растительным маслом и нагреваем.

Выкладываем тесто на сковороду, накрываем крышкой или фольгой.

Жарим на небольшом огне 5 минут с одной стороны.

С помощью плоского блюда переворачиваем пирог и обжариваем еще 5 минут.