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Пирог из творога за 15 минут. Творожная выпечка без духовки: быстрый и простой рецепт

Творожные выпечки всегда очень нравятся, особенно детям. Даже тем, которых трудно накормить просто творогом. Рекомендую этот быстрый, простой и вкусный рецепт.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • творог и кефир по 200 г;
  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 50 г;
  • соль щепотка;
  • ванилин по вкусу;
  • сода, треть ч.л;
  • мука, 150 г.

Процесс приготовления

Кефир выбирайте жирный, так тесто получается более мягким и пышным.

Стандартный ванилин прекрасно заменяется цедрой лайма и апельсина, творог очень любит такие сочетания.

В кефире растворяем сахар, соль, добавляем яйца и цедру, творог. Хорошо вымешиваем массу.

Просеиваем муку и смешиваем с содой, всыпаем в массу и вымешиваем довольно плотное тесто.

Сковороду смазываем растительным маслом и нагреваем.

Выкладываем тесто на сковороду, накрываем крышкой или фольгой.

Жарим на небольшом огне 5 минут с одной стороны.

С помощью плоского блюда переворачиваем пирог и обжариваем еще 5 минут.

Пирог из творога за 15 минут. Творожная выпечка без духовки: быстрый и простой рецепт

К такому пирогу можно сделать быстрый сметанный крем, взбив сметану с сахарной пудрой или полить медом, сладким ягодным сиропом. Вкусно будет с яблочным повидлом с корицей.

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