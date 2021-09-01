Пирог из творога за 15 минут. Творожная выпечка без духовки: быстрый и простой рецепт

Творожные выпечки всегда очень нравятся, особенно детям. Даже тем, которых трудно накормить просто творогом. Рекомендую этот быстрый, простой и вкусный рецепт.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог и кефир по 200 г;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 50 г;
- соль щепотка;
- ванилин по вкусу;
- сода, треть ч.л;
- мука, 150 г.
Процесс приготовления
Кефир выбирайте жирный, так тесто получается более мягким и пышным.
Стандартный ванилин прекрасно заменяется цедрой лайма и апельсина, творог очень любит такие сочетания.
В кефире растворяем сахар, соль, добавляем яйца и цедру, творог. Хорошо вымешиваем массу.
Просеиваем муку и смешиваем с содой, всыпаем в массу и вымешиваем довольно плотное тесто.
Сковороду смазываем растительным маслом и нагреваем.
Выкладываем тесто на сковороду, накрываем крышкой или фольгой.
Жарим на небольшом огне 5 минут с одной стороны.
С помощью плоского блюда переворачиваем пирог и обжариваем еще 5 минут.
К такому пирогу можно сделать быстрый сметанный крем, взбив сметану с сахарной пудрой или полить медом, сладким ягодным сиропом. Вкусно будет с яблочным повидлом с корицей.
Свежие комментарии