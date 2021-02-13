Как готовят печень шефы кавказской кухни! Сочная и ароматная – вкусная даже для приверед

Пока мне на глаза не попал этот рецепт грузинской кухни, сделать вкусную печень у меня совсем не получалось. Зато теперь, это блюдо стало одним из самых любимых в моей семье – ароматная, нежная и сочная, печень с чесночком – это отличное дополнение к любому гарниру.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печень баранья (говяжья или свиная), 500 г;

чеснок, 3 зубчика;

лук, половина;

сумак по вкусу;

жир говяжий, 70 г;

соль, специи, кинза, базилик, перец;

сок лимонный по вкусу.

Процесс приготовления

Лук режем полукольцами и заливаем кипятком, чтобы убрать лишнюю горечь. Оставляем так, пока не остынет вода, отцеживаем.

Зелень берите по вкусу, мелко режем и смешиваем с луком, сумахом и выкладываем на блюдо, как подушку.

Печень промываем, даем стечь жидкости, убираем все лишнее и режем ломтиками, с толщиной до 1 см.

Топим на сковороде говяжий жир, добавляем немного растительного масла – это избавит от чада, который может идти от жира.

Выкладываем кусочки печени в растопленный жир вместе с небольшим количеством лука и чесноком, порезанным на дольки. Сразу выключаем огонь.

Обжариваем печень около 25 секунд, переворачивая, выкладываем на подушку из зелени и лука. Солим и перчим по вкусу.

Подаем блюдо к столу. Я чаще всего, к такой печени готовлю нежное картофельное пюре, они прекрасно сочетаются.