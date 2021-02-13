Как готовят печень шефы кавказской кухни! Сочная и ароматная – вкусная даже для приверед

Пока мне на глаза не попал этот рецепт грузинской кухни, сделать вкусную печень у меня совсем не получалось. Зато теперь, это блюдо стало одним из самых любимых в моей семье – ароматная, нежная и сочная, печень с чесночком – это отличное дополнение к любому гарниру.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печень баранья (говяжья или свиная), 500 г;
- чеснок, 3 зубчика;
- лук, половина;
- сумак по вкусу;
- жир говяжий, 70 г;
- соль, специи, кинза, базилик, перец;
- сок лимонный по вкусу.
Процесс приготовления
Лук режем полукольцами и заливаем кипятком, чтобы убрать лишнюю горечь. Оставляем так, пока не остынет вода, отцеживаем.
Зелень берите по вкусу, мелко режем и смешиваем с луком, сумахом и выкладываем на блюдо, как подушку.
Печень промываем, даем стечь жидкости, убираем все лишнее и режем ломтиками, с толщиной до 1 см.
Топим на сковороде говяжий жир, добавляем немного растительного масла – это избавит от чада, который может идти от жира.
Выкладываем кусочки печени в растопленный жир вместе с небольшим количеством лука и чесноком, порезанным на дольки. Сразу выключаем огонь.
Обжариваем печень около 25 секунд, переворачивая, выкладываем на подушку из зелени и лука. Солим и перчим по вкусу.
Подаем блюдо к столу. Я чаще всего, к такой печени готовлю нежное картофельное пюре, они прекрасно сочетаются.
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