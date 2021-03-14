Скатерть-Самобранка

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Соленая селедка в банках. Этот рецепт родом с севера. Свекровь поделилась со мной этим удачным способом

Соленая селедка в банках с морковью получается намного вкуснее и ароматнее, обычной! Рецепт невероятно простой и бюджетный!

Соленая селедка в банках

Соленая селедка в банках: ингредиенты

  1. 2 (две) шт — селедки
  2. 2 (две) шт — лука
  3. 1 (одна) шт — моркови
  4. 1 (одна) шт — лимона
  5. 4 (четыре) ч. ложки — соли
  6. 6 (шесть) ч. ложек — сахара
  7. перец по вкусу
  8. 6 (шесть) шт — лаврового листа

Рецепт приготовления:

  • Из данного количества продуктов, у меня получается литровая банка маринованной селедки
  • Рыбу очистите, удалите внутренности и кости, одним словом, превратите в филе без костей. Хорошо промойте и просушите бумажными полотенцами
  • Морковь натрите на крупной терке
  • Лук нарежьте полукольцами
  • Лимон нарежьте тонкими кружочками
  • Банку берите чистую и сухую
  • На дно положите немного моркови, кружочки лука и присолите, поперчите, добавьте сахар 1 чайную ложку. Пару штук лаврового листа
  • Положите слой кусочков селедки
  • Накройте селедку кружочками лимона
  • Теперь повторите все слои и не забудьте посолить и поперчить
  • Последний слой – лимонный. Накройте крышкой и отправьте в холодильник на четверо суток
  • Периодически берите и переворачивайте банку, чтобы сок смачивал все содержимое. Выложите все в посуду. Полейте растительным маслом и подавайте селедку к картофелю.
    Вот такая вкусная и аппетитная соленая селедка в банках получается! Готовьте на здоровье!
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