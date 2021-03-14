Соленая селедка в банках. Этот рецепт родом с севера. Свекровь поделилась со мной этим удачным способом

Соленая селедка в банках с морковью получается намного вкуснее и ароматнее, обычной! Рецепт невероятно простой и бюджетный!
Соленая селедка в банках: ингредиенты
- 2 (две) шт — селедки
- 2 (две) шт — лука
- 1 (одна) шт — моркови
- 1 (одна) шт — лимона
- 4 (четыре) ч. ложки — соли
- 6 (шесть) ч. ложек — сахара
- перец по вкусу
- 6 (шесть) шт — лаврового листа
Рецепт приготовления:
- Из данного количества продуктов, у меня получается литровая банка маринованной селедки
- Рыбу очистите, удалите внутренности и кости, одним словом, превратите в филе без костей. Хорошо промойте и просушите бумажными полотенцами
- Морковь натрите на крупной терке
- Лук нарежьте полукольцами
- Лимон нарежьте тонкими кружочками
- Банку берите чистую и сухую
- На дно положите немного моркови, кружочки лука и присолите, поперчите, добавьте сахар 1 чайную ложку. Пару штук лаврового листа
- Положите слой кусочков селедки
- Накройте селедку кружочками лимона
- Теперь повторите все слои и не забудьте посолить и поперчить
- Последний слой – лимонный. Накройте крышкой и отправьте в холодильник на четверо суток
- Периодически берите и переворачивайте банку, чтобы сок смачивал все содержимое. Выложите все в посуду. Полейте растительным маслом и подавайте селедку к картофелю. Вот такая вкусная и аппетитная соленая селедка в банках получается! Готовьте на здоровье!
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