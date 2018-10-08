Скатерть-Самобранка

5 276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Гайдешар23 декабря, 7:45
    хороший способ - только сухой посол. На рынках чаще продают сало солёное в рассоле. Мне не нравиться , получается моч...Так готовят сало ...
  • Ирина Трубникова23 декабря, 7:21
    День рождения ОН. Поэтому, когда у Вас был день рождения, Вы приготовили вкусный салат. Спасибо за рецепт.Никто даже не под...
  • Елена20 декабря, 8:35
    Очень неплохо, спасибо)Шикарный вкусный ...

Торт-салат закусочный. До неприличия вкусный

Украсит любой праздничный стол и подарит настоящее наслаждение вкуса

Торт-салат закусочный. До неприличия вкусный 

Ингредиенты:

  • яйца — 5 штук;
  • рыбные консервы — 1 банка;
  • крекер несладкий — 500 грамм;
  • огурцы маринованные — 4 штуки;
  • чеснок — 2 зубка;
  • сыр — 150 грамм;
  • майонез — 200-250 грамм.
  • зеленый лук по желанию.

Торт-салат закусочный. Пошаговый рецепт

  1. Яйца отварите, очистите и отделите белки от желтков.
  2. Сыр натрите на терке, добавьте измельченный чеснок и майонез.
  3. Белки также смешайте с майонезом.
  4. Маринованные огурцы порежьте мелкими кубиками.
  5. На самый низ выложите 1/3 часть крекера, затем белок с майонезом, снова крекер, консервы (предварительно помятая вилкой), огурцы, затем снова крекер, предпоследний слой — сыр с майонезом. По желанию можете добавить зеленый лук.

Украсьте торт-салат натертым на мелкую терку желтком, и пусть он настоится не менее двух часов в холодильнике.

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
2
Обсудить

Картина дня

наверх