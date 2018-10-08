Торт-салат закусочный. До неприличия вкусный 

Украсит любой праздничный стол и подарит настоящее наслаждение вкуса
Ингредиенты:
- яйца — 5 штук;
- рыбные консервы — 1 банка;
- крекер несладкий — 500 грамм;
- огурцы маринованные — 4 штуки;
- чеснок — 2 зубка;
- сыр — 150 грамм;
- майонез — 200-250 грамм.
- зеленый лук по желанию.
Торт-салат закусочный. Пошаговый рецепт
- Яйца отварите, очистите и отделите белки от желтков.
- Сыр натрите на терке, добавьте измельченный чеснок и майонез.
- Белки также смешайте с майонезом.
- Маринованные огурцы порежьте мелкими кубиками.
- На самый низ выложите 1/3 часть крекера, затем белок с майонезом, снова крекер, консервы (предварительно помятая вилкой), огурцы, затем снова крекер, предпоследний слой — сыр с майонезом. По желанию можете добавить зеленый лук.
Украсьте торт-салат натертым на мелкую терку желтком, и пусть он настоится не менее двух часов в холодильнике.
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