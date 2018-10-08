Торт-салат закусочный. До неприличия вкусный 

Украсит любой праздничный стол и подарит настоящее наслаждение вкуса

Ингредиенты: яйца — 5 штук;

рыбные консервы — 1 банка;

крекер несладкий — 500 грамм;

огурцы маринованные — 4 штуки;

чеснок — 2 зубка;

сыр — 150 грамм;

майонез — 200-250 грамм.

зеленый лук по желанию. Торт-салат закусочный. Пошаговый рецепт Яйца отварите, очистите и отделите белки от желтков. Сыр натрите на терке, добавьте измельченный чеснок и майонез. Белки также смешайте с майонезом. Маринованные огурцы порежьте мелкими кубиками. На самый низ выложите 1/3 часть крекера, затем белок с майонезом, снова крекер, консервы (предварительно помятая вилкой), огурцы, затем снова крекер, предпоследний слой — сыр с майонезом. По желанию можете добавить зеленый лук. Украсьте торт-салат натертым на мелкую терку желтком, и пусть он настоится не менее двух часов в холодильнике.

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