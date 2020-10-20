Для чего при запекании курицы выкладывать под нее четвертинки луковиц. Показываю, как это работает

Рецепт этой запеченной курицы я просто подсмотрел у одного человека в сети, который является профессиональным поваром и его советам можно верить. Приготовив курицу по этому рецепту, я понял – это теперь один из моих любимых рецептов. Очень нежное мясо, сочное, без сухости, ароматное. Правда в процессе готовки кожура может подгореть, но мясо будет выше всяких похвал.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

курица, 1.8 – 2.2 кг;

лук, 2 шт;

специи и приправы по вкусу, соль;

вода, половина стакана.

Процесс приготовления

Лук режем четвертинками и кладем на дно формы для запекания.

Наливаем в форму половину стакана воды.

Курицу хорошо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Теперь режем ее по спинке и раскрываем в виде книжки.

Натираем солью и перцем и вашими любимыми специями для куриного мяса, ароматными травами.

Выкладываем на четвертинки лука курицу так, чтобы она не дотрагивалась дна формы.

Духовку заранее разогрейте до 200 градусов и запекайте курицу 30 минут.

Я делал еще соус для смазывания курицы, но это по вашему вкусу. К примеру, один я брал горчицу 2 ст.л и масло растительное, 3 ст.л, всыпал паприку, специи, смесь перцев и ложку бальзамического уксуса. Все взбиваем венчиком и смазываем мясо через 30 минут после запекания, накрываем фольгой и допекаем еще 20 минут, потом убираем фольгу и печем еще 30 минут.

Как вариант гарнира – запеченная картошка или отварной картофель с салатами из свежих овощей.