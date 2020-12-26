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Масло сливочное деревенское: из магазинных молочных продуктов

Масло сливочное деревенское! У каждого в доме периодически остаются в холодильнике молочные продукты, которые, если и не прокисают, то уж точно становятся несвежими и мы их из-за этого выбрасываем.

Нет, все правильно, от просроченных продуктов нужно избавляться – спору нет. НО…

Не спешите выбрасывать прокисшие или просроченные ряженку, сметану, жирный кефир, молоко. Вы не поверите, но из них можно получить настоящее деревенское вкусное сливочное масло.

Масло сливочное деревенское: из просроченной ряженки, сметаны, кефира или молока

Масло сливочное деревенское

Кто-то скажет, что сливочное масло вредно и противоречит здоровому образу жизни, но на самом деле, хорошее, настоящее сливочное масло не только не вредно, но и полезно для здоровья, естественно в разумных количествах.

Да и кроме того, кто не помнит вкус настоящего деревенского сливочного масла, сохраняющего в себе еле слышный, нежный аромат молока.

Масло сливочное деревенское: ингредиенты

  • Любой молочный продукт с высокой жирностью: ряженка, сметана, необезжиренное молоко или кефир.
  • Миксер
  • Терпение

Масло сливочное деревенское: приготовление

  • Собрать в одну посуду просроченную ряженку, сметану. Если у вас осталось молоко, то снять с них только сливки сверху, а остальное можно превратить в нежный диетический творожок.

Масло сливочное деревенское

  • Оставить в теплом месте, пока не прокиснет и не начнет активно пузыриться.
  • Тщательно взбивать миксером до образования видимых комков масла на венчиках миксера.
  • Добавить воды и еще некоторое время взбивать, а потом оставить, чтобы все масло собралось на поверхности. Собрать масло, слепить ком и положить в холодильник.

Масло сливочное деревенское: готово

Используйте на здоровье!

 

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