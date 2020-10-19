У меня зеркала всегда идеально чистые, все благодаря кусочку картофеля. Записывайте мой простой способ

Все хозяйки постоянно сталкиваются с такой проблемой, как чистота зеркал – вроде вот только их протерли, а опять появились какие-то пятна и брызги, следы. Конечно, смотреть в такое «чистое» зеркало совершенно нет никакого удовольствия.
Сегодня существует масса самых разных чистящих средств для зеркал – от паст, до спреев, спиротосодержащие жидкости. Также можно эффективно бороться с грязью на зеркалах и при помощи разных домашних способов.
Такие домашние средства помогут навести чистоту тем у кого аллергия на различные химические составляющие покупных жидкостей, а также тем, кто за домашние, более эффективные и безопасные для нашего здоровья приемы.
К примеру, берем обычный картофель, промываем от земли, вытираем и разрезаем на крупные кружочки.
Местом среза протираем зеркала по всей поверхности.
Проходим поверхность зеркал влажной чистой тряпочкой, которая уберет крахмал.
Все, зеркала блестят.
Таким же эффектом обладает и обычный крахмал, просто разводим его холодной водой до пастообразного состояния и натираем зеркала или стекла. Потом протираем влажными губами и вытираем насухо.
На заметку: картофелем или просто крахмалом вы можете очистить и вернуть блеск столовым приборам, удалить следы чая и кофе с чашек, убрать накипь внутри кастрюль.
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