У меня зеркала всегда идеально чистые, все благодаря кусочку картофеля. Записывайте мой простой способ

Все хозяйки постоянно сталкиваются с такой проблемой, как чистота зеркал – вроде вот только их протерли, а опять появились какие-то пятна и брызги, следы. Конечно, смотреть в такое «чистое» зеркало совершенно нет никакого удовольствия.

Сегодня существует масса самых разных чистящих средств для зеркал – от паст, до спреев, спиротосодержащие жидкости. Также можно эффективно бороться с грязью на зеркалах и при помощи разных домашних способов.

Такие домашние средства помогут навести чистоту тем у кого аллергия на различные химические составляющие покупных жидкостей, а также тем, кто за домашние, более эффективные и безопасные для нашего здоровья приемы.

К примеру, берем обычный картофель, промываем от земли, вытираем и разрезаем на крупные кружочки.

Местом среза протираем зеркала по всей поверхности.

Проходим поверхность зеркал влажной чистой тряпочкой, которая уберет крахмал.

Все, зеркала блестят.

Таким же эффектом обладает и обычный крахмал, просто разводим его холодной водой до пастообразного состояния и натираем зеркала или стекла. Потом протираем влажными губами и вытираем насухо.