Салат Идеал. Мясной салат, который достойно заменит пресловутый Оливье

Салат Идеал потрясающе вкусный и полезный, благодаря наличию в нём свежих овощей. Такой салат может стать украшением любого праздничного стола.
Салат Идеал: ингредиенты
- Мясо — 300 гр. (триста грамм)
- Болгарский перец — 1 шт. (одна штука)
- Твёрдый сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Огурец — 2 шт. (две штуки)
- Зелень — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
- Майонез -по вкусу
Способ приготовления:
- Возьмите любое мясо и отварите с солью, специями и лавровым листом.
- Натрите на крупной тёрке огурец, сок отожмите.
- Первым слоем выложите мясо, сверху сделайте майонезную сетку.
- Вторым слоем выложите огурец, посолите и поперчите, посыпьте зеленью. Сверху снова покройте майонезной сеткой.
- Сверху выложите нарезанный на кусочки болгарский перец и покройте майонезной сеткой.
- Последним слоем посыпьте тёртым на крупной тёрке белком, майонезной сеткой и тёртым на мелкой тёрке желтком.
- Готовый салат можете подавать к столу.
Салат Идеал украсит любой праздничный стол.
Готовьте на здоровье!
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