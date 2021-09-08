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Салат Охотник с бужениной. Отличная закуска как на праздничный, так и на повседневный стол

Салат Охотник с бужениной понравится вам и вашим гостям своим вкусом и ароматом.

Салат Охотник с бужениной: ингредиенты

Салат Охотник с бужениной

  1. Картофель — 1 кг. (один килограмм)
  2. Буженина — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Лук репчатый
  4. Шампиньоны — 5-6 шт. (пять-шесть штук)
  5. Майонез — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Маринованный огурец — 1 шт. (одна штука)
  7. Масло для жарки — 2 ст. л (две столовые ложки)
  8. Соль, специи — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Сперва маринованные огурцы нарежьте соломкой и отправьте в салатник.
  • Затем также соломкой нарежьте заранее отваренный картофель и буженину и отправьте в салатник.
  • Репчатый лук очистите и мелко нарежьте. Грибы нарежьте пластинами, сковороду разогрейте с небольшим количеством растительного масла и отправьте туда, подготовленные ингредиенты обжариваются 5 минут. Периодически требуется ингредиенты перемешивать.
  • Обжаренные овощи также отправьте в салатник, посолите и приправьте специями.
  • Всё заправьте майонезом, тщательно перемешайте и подавайте к столу.

Салат Охотник с бужениной — вкусный и сытный

Салат Охотник с бужениной. Отличная закуска как на праздничный, так и на повседневный стол 2

Приятного аппетита!

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