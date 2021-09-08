Салат Охотник с бужениной. Отличная закуска как на праздничный, так и на повседневный стол

Салат Охотник с бужениной понравится вам и вашим гостям своим вкусом и ароматом.
Салат Охотник с бужениной: ингредиенты
- Картофель — 1 кг. (один килограмм)
- Буженина — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Лук репчатый
- Шампиньоны — 5-6 шт. (пять-шесть штук)
- Майонез — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Маринованный огурец — 1 шт. (одна штука)
- Масло для жарки — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль, специи — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Сперва маринованные огурцы нарежьте соломкой и отправьте в салатник.
- Затем также соломкой нарежьте заранее отваренный картофель и буженину и отправьте в салатник.
- Репчатый лук очистите и мелко нарежьте. Грибы нарежьте пластинами, сковороду разогрейте с небольшим количеством растительного масла и отправьте туда, подготовленные ингредиенты обжариваются 5 минут. Периодически требуется ингредиенты перемешивать.
- Обжаренные овощи также отправьте в салатник, посолите и приправьте специями.
- Всё заправьте майонезом, тщательно перемешайте и подавайте к столу.
Салат Охотник с бужениной — вкусный и сытный
Приятного аппетита!
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