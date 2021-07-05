Несладкий торт с беконом. Превосходное угощение для гурманов

Несладкий торт с беконом понравится вашим родным и друзьям.
Несладкий торт с беконом: ингредиенты
Тесто:
- Ржаная мука – 90 г. (девяносто грамм)
- Пшеничная мука – 190 г. (сто девяносто грамм)
- Молоко – 40 мл. (сорок миллилитров)
- Сливочное масло – 70 г. (семьдесят грамм)
- Растительное масло – 70 г. (семьдесят грамм)
- Хрустящий жареный лук – 20 г. (двадцать грамм)
- Кленовый сироп – 30 мл. (тридцать миллилитров)
- Тёртый сыр – 30 г. (тридцать грамм)
- Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Разрыхлитель – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Перец
- Соль
Крем
- Жирные сливки – 100 мл. (сто миллилитров)
- Творожный сыр – 500 г. (пятьсот грамм)
- Арахисовое масло – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
Кроме того:
- Кленовый сироп (для бекона) – 20 мл. (двадцать миллилитров)
- Бекон – 20 л. (двадцать ломтиков)
- Кленовый сироп (для теста) – 60 мл. (шестьдесят миллилитров)
Способ приготовления:
- Положите бекон на противень, покрытый промасленной бумагой, полейте кленовым сиропом и, чтобы он пропитал мясо, сверху положите чистую форму для выпечки. Противень положите на 20 минут в разогретую до 180 градусов при режиме обдува духовку. После бекон переложите в другую ёмкость, чтобы убрать лишний жир.
- Смешайте для теста мягкое масло с кленовым сиропом, добавьте молоко, растительное масло и яйца. Добавьте муку обоих видов, тёртый сыр, перец, хрустящий жареный лук, разрыхлитель и соль. Всё хорошенько перемешайте в однородную массу.
- Измельчите один ломтик бекона и добавьте кусочки в тесто. Тесто выложите в форму для выпечки и положите на 35 минут в разогретую до 180 градусов духовку в режиме верхнего и нижнего нагрева.
- Из творожного сыра, арахисового масла и сливок замешайте крем.
- Когда бисквита готов, тесто режьте на 2 коржа и полейте нижний кленовым сиропом. После порцией крема покройте корж.
- Накройте вторым коржом, после торт полностью покройте кремом. Поставьте его на 2 часа в холодильник.
- Торт украсьте кусочками бекона и можете подавать к столу.
Несладкий торт с беконом — невероятно вкусный и сытный.
Готовьте на здоровье!
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