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Несладкий торт с беконом. Превосходное угощение для гурманов

Несладкий торт с беконом понравится вашим родным и друзьям.

Несладкий торт с беконом: ингредиенты

Несладкий торт с беконом

Тесто:

  1. Ржаная мука – 90 г. (девяносто грамм)
  2. Пшеничная мука – 190 г. (сто девяносто грамм)
  3. Молоко – 40 мл. (сорок миллилитров)
  4. Сливочное масло – 70 г. (семьдесят грамм)
  5. Растительное масло – 70 г. (семьдесят грамм)
  6. Хрустящий жареный лук – 20 г. (двадцать грамм)
  7. Кленовый сироп – 30 мл. (тридцать миллилитров)
  8. Тёртый сыр – 30 г. (тридцать грамм)
  9. Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  10. Разрыхлитель – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  11. Перец
  12. Соль

Крем

  1. Жирные сливки – 100 мл. (сто миллилитров)
  2. Творожный сыр – 500 г. (пятьсот грамм)
  3. Арахисовое масло – 150 г. (сто пятьдесят грамм)

Кроме того:

  1. Кленовый сироп (для бекона) – 20 мл. (двадцать миллилитров)
  2. Бекон – 20 л. (двадцать ломтиков)
  3. Кленовый сироп (для теста) – 60 мл. (шестьдесят миллилитров)

Способ приготовления:

Несладкий торт с беконом. Превосходное угощение для гурманов 5

  • Положите бекон на противень, покрытый промасленной бумагой, полейте кленовым сиропом и, чтобы он пропитал мясо, сверху положите чистую форму для выпечки. Противень положите на 20 минут в разогретую до 180 градусов при режиме обдува духовку. После бекон переложите в другую ёмкость, чтобы убрать лишний жир.
  • Смешайте для теста мягкое масло с кленовым сиропом, добавьте молоко, растительное масло и яйца.
    Добавьте муку обоих видов, тёртый сыр, перец, хрустящий жареный лук, разрыхлитель и соль. Всё хорошенько перемешайте в однородную массу.
  • Измельчите один ломтик бекона и добавьте кусочки в тесто. Тесто выложите в форму для выпечки и положите на 35 минут в разогретую до 180 градусов духовку в режиме верхнего и нижнего нагрева.
  • Из творожного сыра, арахисового масла и сливок замешайте крем.
  •  Когда бисквита готов, тесто режьте на 2 коржа и полейте нижний кленовым сиропом. После порцией крема покройте корж.
  • Накройте вторым коржом, после торт полностью покройте кремом. Поставьте его на 2 часа в холодильник.
  • Торт украсьте кусочками бекона и можете подавать к столу.

Несладкий торт с беконом — невероятно вкусный и сытный.

Несладкий торт с беконом. Превосходное угощение для гурманов 6

Готовьте на здоровье!

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