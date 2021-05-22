Оладьи из простокваши и тыквы. Полезный и сытный перекус

Оладьи из простокваши и тыквы можете подавать с чашкой горячего чая или кофе.
Оладьи из простокваши и тыквы: ингредиенты
- Простокваша — 350 мл. (триста пятьдесят грамм)
- Мука — 220 гр. (двести двадцать грамм)
- Сахарный песок — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Масло — 40 мл. (сорок миллилитров)
- Тыква — 100 гр. (сто граммов)
- Разрыхлитель — 1 ч. л
Рецепт приготовления:
- Яйцо соедините с подсластителем в глубокой миске.
- Влейте необходимую норму кисломолочного продукта и перемешайте все компоненты до однородного состояния.
- Тыкву измельчите на овощной тёрке и добавьте в массу. Все продукты тщательно перемешайте.
- Всыпьте муку с разрыхлителем.
- Все продукты смешайте до однородности.
- На раскалённую сковороду при помощи ложки выложите тыквенную массу.
- Переверните каждый блинчик и жарьте несколько минут.
- Подавайте домашние котлеты на простокваше в любой момент.
Оладьи из простокваши и тыквы можете подавать к утреннему чаю.
Приятного аппетита!
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