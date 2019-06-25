Замечательное украшение стола. Фаршированные яйца с очень оригинальной начинкой

Ингредиенты:
2 большие куриной печени, удалить пленку, порезать небольшими кусками
1 луковица, порезать полукольцами
1 ч.л. сахара
80 грамм сливочного масла
50 мл коньяка
5 яиц, отварить вкрутую
Соль по вкусу
Приготовление:
В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте печень, затем вбейте ее в блендере. В сковороду положите лук и еще немного масла, посолите и добавьте сахар. Обжаривайте до мягкости лука.
Затем влейте коньяк и готовьте до его полного выпаривания, добавьте лук к печени
Яйца почистите, разрежьте и уберите желток, добавьте его к печени, взбейте.
Взбейте все до однородной массы, добавьте немного сливочного масла.
Наполните паштетом половинки яиц Украсьте зеленью и подавайте.
Приятного аппетита!
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