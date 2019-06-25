Замечательное украшение стола. Фаршированные яйца с очень оригинальной начинкой

Ингредиенты:

2 большие куриной печени, удалить пленку, порезать небольшими кусками

1 луковица, порезать полукольцами

1 ч.л. сахара

80 грамм сливочного масла

50 мл коньяка

5 яиц, отварить вкрутую

Соль по вкусу

Приготовление:

В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте печень, затем вбейте ее в блендере. В сковороду положите лук и еще немного масла, посолите и добавьте сахар. Обжаривайте до мягкости лука.

Затем влейте коньяк и готовьте до его полного выпаривания, добавьте лук к печени

Яйца почистите, разрежьте и уберите желток, добавьте его к печени, взбейте.

Взбейте все до однородной массы, добавьте немного сливочного масла.

Наполните паштетом половинки яиц Украсьте зеленью и подавайте.

Приятного аппетита!