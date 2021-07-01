Рулетики с творожным сыром: очень вкусный десерт для всей семьи

Рулетики с творожным сыром получаются невероятно нежными и вкусными. Рецепт невероятно прост. Под силу даже начинающей хозяюшке. Займет приготовление не более двадцати минут! Конечно можно эту вкуснятину и в духовку ненадолго отправить. Но я в моем рецепте делаю рулет холодный. Ознакомьтесь!

Рулетики с творожным сыром: ингредиенты

100 (сто) гр – сахарной пудры 500 (пятьсот) гр – творожного сыра 1 (один) лист – лаваша 20 (двадцать) гр – кокосовой стружки

Рулетики с творожным сыром: рецепт

Творожный сыр смешать с сахарной пудрой и перемешать до однородной массы. Равномерно распределить по лавашу

Сверху посыпать кокосовой стружкой и завернуть в рулет. Только плотно. Поместить рулет а пакет и положить в холодильник. Он должен пропитаться. Лучше убрать на ночь

На утро можно кушать рулет!

Рулетики с творожным сыром готовы!

Можно добавить в такой рулет мелко нарезанные вареные яйца и зелень на ваш вкус. Также, отлично подойдет и ветчина, но в таком случае я бы не добавляла творожный сыр, а лучше плавленный. Вообщем, друзья, экспериментируйте на здоровье. И балуйте своих родных!