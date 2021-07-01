Рулетики с творожным сыром: очень вкусный десерт для всей семьи

Рулетики с творожным сыром получаются невероятно нежными и вкусными. Рецепт невероятно прост. Под силу даже начинающей хозяюшке. Займет приготовление не более двадцати минут! Конечно можно эту вкуснятину и в духовку ненадолго отправить. Но я в моем рецепте делаю рулет холодный. Ознакомьтесь!
Рулетики с творожным сыром: ингредиенты
- 100 (сто) гр – сахарной пудры
- 500 (пятьсот) гр – творожного сыра
- 1 (один) лист – лаваша
- 20 (двадцать) гр – кокосовой стружки
Рулетики с творожным сыром: рецепт
- Творожный сыр смешать с сахарной пудрой и перемешать до однородной массы. Равномерно распределить по лавашу
- Сверху посыпать кокосовой стружкой и завернуть в рулет. Только плотно. Поместить рулет а пакет и положить в холодильник. Он должен пропитаться. Лучше убрать на ночь
- На утро можно кушать рулет!
Рулетики с творожным сыром готовы!
Можно добавить в такой рулет мелко нарезанные вареные яйца и зелень на ваш вкус. Также, отлично подойдет и ветчина, но в таком случае я бы не добавляла творожный сыр, а лучше плавленный. Вообщем, друзья, экспериментируйте на здоровье. И балуйте своих родных!
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