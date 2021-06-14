Королевское клубничное варенье без варки ягод. Клубника получается как свежая

Королевское клубничное варенье без варки ягод всем очень нравится. попробуйте такое варенье один раз и вы обязательно останетесь довольны.

Королевское клубничное варенье без варки ягод: ингредиенты

Сахар — 1 кг. (один килограмм) Клубника — 2 кг. (два килограмма) Вода — 0,5 ст. (пол стакана)

Рецепт приготовления:

Клубника для варенья должна быть небольшая, но спелая. Плодоножки удалите, ягоды вымойте под проточной водой и сцедите на сито. Затем выложите клубнику в миску.

В другой миске сварите сироп: в 1 кг. сахара добавьте 0,5 ст. воды и поставьте на огонь. Сироп варите 5-7 минут, чтобы он был густой, но не белый. Проверьте сироп, возьмите ложкой немного сиропа и подуйте на него. Если он стал вязкий и почти застыл, значит сироп готов.

Затем горячим сиропом залейте клубнику, накройте крышкой и дайте остыть. В это время клубника отдаст свой сок и сироп станет жидким. Оставшуюся клубнику процедите, Сцеженный сок поставьте кипятиться 5-7 минут.

Затем снова выложите клубнику в миску и залейте прокипячённым горячим сиропом. Снова дайте клубнике остыть, повторите процедуру ещё раз.

После третьей процедуры разложите клубничные ягоды в стерильные банки и залейте горячим сиропом, закатайте крышками и закутайте одеялом.

Такое варенье имеет насыщенный цвет и ароматный запах.

Королевское клубничное варенье без варки ягод имеет насыщенный цвет и ароматный запах.

Готовьте на здоровье!