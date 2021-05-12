Шампиньоны в чесночном соусе. Немецкая закуска с грибами, обжаренными до румяной корочки

Шампиньоны в чесночном соусе очень понравятся любителям блюд из грибов. Грибы по этому рецепту получаются очень вкусными и сочными.
Шампиньоны в чесночном соусе: ингредиенты
- Коровье масло — 100 гр. (сто грамм)
- Шампиньоны среднего размера — 600 гр. (шестьсот грамм)
- Масло растительное — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Микс из итальянских трав — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Паприка копчёная — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Чёрный перец — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Чеснок — 3 д. (три дольки)
- Чесночный соус
- Сметана — 180 гр. (сто восемьдесят грамм0
- Майонез — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Небольшая луковица — 1 шт. (одна штука)
- Морская пищевая соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
Пошаговое приготовление:
- Шампиньоны очистите, отрежьте шляпки, нарежьте лук очень мелко.
- Растительное масло разогрейте на сковороде. Грибы обжарьте на минимальном огне 10 минут, не закрывая крышкой. Периодически перемешивайте.
- Затем добавьте к грибам лук, специи и на среднем огне готовьте ещё примерно 4 минуты.
- В отдельной посуде смешайте сметану, майонез, пропущенный через пресс чеснок и 1/2 ч. л. соли. перемешайте и оставьте отдохнуть.
- К грибам добавьте сливочное масло и жарьте ещё 5 минут.
- Готовые грибы выложите в миску, залейте соусом и подавайте в горячем виде.
Шампиньоны в чесночном соусе наполнят Ваш дом невероятным ароматом.
Приятного аппетита!
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