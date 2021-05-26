Скатерть-Самобранка

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Попался новый рецепт из фарша: вкуснее, чем котлеты, только проще и дарить не нужно (делюсь и на праздники готовлю)

Блюдо одинаково вкусно в горячем и холодном виде, всем всегда очень нравиться. Такую закуску я и на праздничный стол ставлю.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш, 800 г;
  • лук, 1 шт;
  • чеснок по вкусу;
  • соль, перец, специи;
  • яйцо, 1 шт;
  • морковь и лук по 1 шт;
  • грибы маринованные, 100 г;
  • помидоры, 2 шт;
  • сыр, 50 г.

Процесс приготовления

Луковицу трем в фарш, добавляем соль, перец и другие специи по вкусу, яйцо и перемешиваем массу до однородности.

Берем формочки для кексов и выкладываем фарш по 3 чайные ложки в каждую. Трамбуем немного массу.

Добавляем по чайной ложке резанный маринованных грибов и сверху выкладываем тушеные морковь с луком.

Посыпаем смесью перцев, солью.

Помидоры режем кружочками и выкладываем на массу.

Попался новый рецепт из фарша: вкуснее, чем котлеты, только проще и дарить не нужно (делюсь и на праздники готовлю)

Запекаем при 180 градусах около 25 минут.

За 10 минут до окончания запекания, посыпаем тертым сыром.

Попался новый рецепт из фарша: вкуснее, чем котлеты, только проще и дарить не нужно (делюсь и на праздники готовлю)

Закуска получается с роскошным вкусом и ароматом, прекрасная альтернатива обычным котлетам.

Попался новый рецепт из фарша: вкуснее, чем котлеты, только проще и дарить не нужно (делюсь и на праздники готовлю)

Попался новый рецепт из фарша: вкуснее, чем котлеты, только проще и дарить не нужно (делюсь и на праздники готовлю)

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