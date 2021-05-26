Попался новый рецепт из фарша: вкуснее, чем котлеты, только проще и дарить не нужно (делюсь и на праздники готовлю)

Блюдо одинаково вкусно в горячем и холодном виде, всем всегда очень нравиться. Такую закуску я и на праздничный стол ставлю.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 800 г;
- лук, 1 шт;
- чеснок по вкусу;
- соль, перец, специи;
- яйцо, 1 шт;
- морковь и лук по 1 шт;
- грибы маринованные, 100 г;
- помидоры, 2 шт;
- сыр, 50 г.
Процесс приготовления
Луковицу трем в фарш, добавляем соль, перец и другие специи по вкусу, яйцо и перемешиваем массу до однородности.
Берем формочки для кексов и выкладываем фарш по 3 чайные ложки в каждую. Трамбуем немного массу.
Добавляем по чайной ложке резанный маринованных грибов и сверху выкладываем тушеные морковь с луком.
Посыпаем смесью перцев, солью.
Помидоры режем кружочками и выкладываем на массу.
Запекаем при 180 градусах около 25 минут.
За 10 минут до окончания запекания, посыпаем тертым сыром.
Закуска получается с роскошным вкусом и ароматом, прекрасная альтернатива обычным котлетам.
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