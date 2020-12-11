Крабовый рулет из лаваша: оригинальная нарядная закусочка

Крабовый рулет из лаваша – оригинальная закуска для вашего праздничного стола! Можно приготовить и в обычный будний день!
Крабовый рулет из лаваша: ингредиенты
- 4 (четыре) шт – яиц
- 600 (шестьсот) гр – тонкого лаваша
- 6 (шесть) зубчиков – чеснока
- 400 (четыреста) гр – плавленого сырка
- Зелень по вкусу
- 240 (двести сорок) гр – крабовых палочек
- 250 (двести пятьдесят) гр – майонеза
Крабовый рулет из лаваша: рецепт
- Лаваш идеальное изделие для различных вкусных закусочек! Я просто обожаю с ним работать. Вообще можно проявлять все свои кулинарные способности и воплощать свои фантазии!
- Первый лист лаваша смажьте майонезом. Крабовые палочки натрите на терке мелкой. И равномерно распределите по смазанному майонезом лавашу. Сверните лист в рулет. Теперь готовим начинку для второго листа. Яйца отварите. И натрите их на мелкой терке. Плавленый сырок тоже натрите на мелкой терке. Добавьте в массу измельченный чеснок и майонез. Перемешайте. Равномерно распределите по лавашу
- На него выложите свернутый первый рулет и заверните рулетом
- Берем третий лист лаваша. И смажьте его майонезом. На него выложите измельченную зелень или же лист салат. Положите на край рулет из первых двух листов и заверните в третий
- Теперь оберните его в пищевую пленку и положите в холодильник на один час
Крабовый рулет из лаваша готов!
Очень оригинально, аппетитно. Ваши домочадцы и гости будут в полном восторге! На здоровье.
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