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Крабовый рулет из лаваша: оригинальная нарядная закусочка

Крабовый рулет из лаваша – оригинальная закуска для вашего праздничного стола! Можно приготовить и в обычный будний день!

Крабовый рулет из лаваша: ингредиенты

Крабовый рулет из лаваша

  1. 4 (четыре) шт – яиц
  2. 600 (шестьсот) гр – тонкого лаваша
  3. 6 (шесть) зубчиков – чеснока
  4. 400 (четыреста) гр – плавленого сырка
  5. Зелень по вкусу
  6. 240 (двести сорок) гр – крабовых палочек
  7. 250 (двести пятьдесят) гр – майонеза

Крабовый рулет из лаваша

Крабовый рулет из лаваша: рецепт

Крабовый рулет из лаваша

  • Лаваш идеальное изделие для различных вкусных закусочек! Я просто обожаю с ним работать. Вообще можно проявлять все свои кулинарные способности и воплощать свои фантазии!
  • Первый лист лаваша смажьте майонезом. Крабовые палочки натрите на терке мелкой. И равномерно распределите по смазанному майонезом лавашу. Сверните лист в рулет. Теперь готовим начинку для второго листа. Яйца отварите. И натрите их на мелкой терке. Плавленый сырок тоже натрите на мелкой терке. Добавьте в массу измельченный чеснок и майонез. Перемешайте. Равномерно распределите по лавашу
  • На него выложите свернутый первый рулет и заверните рулетом
  • Берем третий лист лаваша. И смажьте его майонезом. На него выложите измельченную зелень или же лист салат. Положите на край рулет из первых двух листов и заверните в третий
  • Теперь оберните его в пищевую пленку и положите в холодильник на один час

Крабовый рулет из лаваша готов!

Крабовый рулет из лаваша

Очень оригинально, аппетитно. Ваши домочадцы и гости будут в полном восторге! На здоровье.

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