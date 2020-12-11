Крабовый рулет из лаваша: оригинальная нарядная закусочка

Крабовый рулет из лаваша – оригинальная закуска для вашего праздничного стола! Можно приготовить и в обычный будний день!

Крабовый рулет из лаваша: ингредиенты

4 (четыре) шт – яиц 600 (шестьсот) гр – тонкого лаваша 6 (шесть) зубчиков – чеснока 400 (четыреста) гр – плавленого сырка Зелень по вкусу 240 (двести сорок) гр – крабовых палочек 250 (двести пятьдесят) гр – майонеза

Крабовый рулет из лаваша: рецепт

Лаваш идеальное изделие для различных вкусных закусочек! Я просто обожаю с ним работать. Вообще можно проявлять все свои кулинарные способности и воплощать свои фантазии!

Первый лист лаваша смажьте майонезом. Крабовые палочки натрите на терке мелкой. И равномерно распределите по смазанному майонезом лавашу. Сверните лист в рулет. Теперь готовим начинку для второго листа. Яйца отварите. И натрите их на мелкой терке. Плавленый сырок тоже натрите на мелкой терке. Добавьте в массу измельченный чеснок и майонез. Перемешайте. Равномерно распределите по лавашу

На него выложите свернутый первый рулет и заверните рулетом

Берем третий лист лаваша. И смажьте его майонезом. На него выложите измельченную зелень или же лист салат. Положите на край рулет из первых двух листов и заверните в третий

Теперь оберните его в пищевую пленку и положите в холодильник на один час

Крабовый рулет из лаваша готов!

Очень оригинально, аппетитно. Ваши домочадцы и гости будут в полном восторге! На здоровье.