Заливное из свиного языка: вкусная холодная закуска

Заливное из свиного языка – невероятно вкусная закуска. Желировать вы можете любые ингредиенты. Будь – то рыбу, курицу, мясо, овощи. Сегодня готовим из свиного языка.
Заливное из свиного языка: ингредиенты
- 1 (одна) шт – моркови
- 2 (две) шт – свиного языка
- 1 (одна) шт – лука
- Пол литра – бульона
- 10 (десять) гр – желатина
- Соль и перец по вкусу
- 1 (одна) шт – лаврового листа
Заливное из свиного языка: рецепт
- Язык берите не замороженный, а свежий. Его промойте под проточной водой. Залейте водой доведите до кипения. Потом слейте воду и вновь промойте. Потом вновь поставьте вариться. Добавьте уже морковь, лук, лаврушку, соль и перец. Варите около двух часов. Бульон должен быть в меру соленым
- Язык должен стать мягким. Достаньте его из бульона, и остудите. Нарежьте на средние кусочки, не мелко
- Желатин растворите в пол литра горячего бульона и перемешайте
- В посуду для заливного выложите куски языка, добавьте морковь, оливки и горошек. Залейте жидкостью. Оставьте застыть окончательно
Заливное из свиного языка готово!
Учтите, что при комнатной температуре, если он заливное будет долго стоять, то начнет таять.
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