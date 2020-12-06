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Заливное из свиного языка: вкусная холодная закуска

Заливное из свиного языка – невероятно вкусная закуска. Желировать вы можете любые ингредиенты. Будь – то рыбу, курицу, мясо, овощи. Сегодня готовим из свиного языка.

Заливное из свиного языка: ингредиенты

Заливное из свиного языка

  1. 1 (одна) шт – моркови
  2. 2 (две) шт – свиного языка
  3. 1 (одна) шт – лука
  4. Пол литра – бульона
  5. 10 (десять) гр – желатина
  6. Соль и перец по вкусу
  7. 1 (одна) шт – лаврового листа

Заливное из свиного языка: рецепт

Заливное из свиного языка

  • Язык берите не замороженный, а свежий. Его промойте под проточной водой. Залейте водой доведите до кипения. Потом слейте воду и вновь промойте. Потом вновь поставьте вариться. Добавьте уже морковь, лук, лаврушку, соль и перец. Варите около двух часов. Бульон должен быть в меру соленым
  • Язык должен стать мягким. Достаньте его из бульона, и остудите. Нарежьте на средние кусочки, не мелко
  • Желатин растворите в пол литра горячего бульона и перемешайте
  • В посуду для заливного выложите куски языка, добавьте морковь, оливки и горошек. Залейте жидкостью. Оставьте застыть окончательно

Заливное из свиного языка готово!

Заливное из свиного языка

Учтите, что при комнатной температуре, если он заливное будет долго стоять, то начнет таять.

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