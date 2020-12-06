Заливное из свиного языка: вкусная холодная закуска

Заливное из свиного языка – невероятно вкусная закуска. Желировать вы можете любые ингредиенты. Будь – то рыбу, курицу, мясо, овощи. Сегодня готовим из свиного языка.

Заливное из свиного языка: ингредиенты

1 (одна) шт – моркови 2 (две) шт – свиного языка 1 (одна) шт – лука Пол литра – бульона 10 (десять) гр – желатина Соль и перец по вкусу 1 (одна) шт – лаврового листа

Заливное из свиного языка: рецепт

Язык берите не замороженный, а свежий. Его промойте под проточной водой. Залейте водой доведите до кипения. Потом слейте воду и вновь промойте. Потом вновь поставьте вариться. Добавьте уже морковь, лук, лаврушку, соль и перец. Варите около двух часов. Бульон должен быть в меру соленым

Язык должен стать мягким. Достаньте его из бульона, и остудите. Нарежьте на средние кусочки, не мелко

Желатин растворите в пол литра горячего бульона и перемешайте

В посуду для заливного выложите куски языка, добавьте морковь, оливки и горошек. Залейте жидкостью. Оставьте застыть окончательно

Заливное из свиного языка готово!

Учтите, что при комнатной температуре, если он заливное будет долго стоять, то начнет таять.