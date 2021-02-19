Сырники без муки: диетические

Сырники без муки! Предлагаем Вам приготовить диетические сырники без муки.
Сырники без муки: немного о них
В нижеприведенном рецепте мы покажем, как при помощи пары трюков элементарное блюдо можно превратить в шедевр. В сырную массу совершенно не добавляется мука.
При заготовке сырных формочек, можно привлечь детвору и поиграть с ними, лепя разные смешные формы. Таким образом, приготовление этого блюда превращается в смешную игру.
Сырники без муки: ингредиенты
- килограмм диетического творога (жирность должна быть 0%)
- три четверти стакана сахарного песка
- одно среднее яйцо
- половина граненого стакана манной крупы
- десять грамм ванильного сахара
- половина чайной ложки соли
- совсем немного муки на распылку
Сырники без муки: приготовление
- Творог выложить в марлю. Соединить края марли, и аккуратно очень хорошо выжать творог над отдельной миской (сыворотку можно потом использовать отдельно). Чем лучше выжат творог, тем легче с ним потом будет работать.
- Выжатую творожную массу поместить в глубокую миску и вбить в нее яйцо, добавить сахарный песок, манную крупу и ванильный сахар. Все хорошенько перемешать до получения однородной массы. Должна получиться масса консистенции пышного теста.
- От полученной сырной массы по одному отделять кусочки, весом приблизительно в пятьдесят грамм. Все кусочки скрутить в шарики. Чем плотнее сырные шарики, тем лучше получатся сырники.
- Сырные формочки выложить на рабочую поверхность, заранее присыпанную мукой, чтобы сырная масса не прилипала к рукам и поверхности. Сверху притрусить небольшим количеством муки.
- Шарики прокатать по поверхности с мукой и начать формировать шайбочки при помощи ножа.
- В принципе можно лепить любую форму.
- Формочки нужно лепить аккуратно, чтобы они случайно не треснули, иначе сырники будут впитывать большое количество масла.
- Высота сырников должна быть около 2 сантиметров.
- На сильном огне разогреть сковороду, влить туда оливковое либо подсолнечное масло.
- Положить по две сырные формочки в сковороду и немного прокрутить их, чтобы они не пристали к сковороде.
- Как только сырники прокарамелизируются, выложить их из сковороды в форму для выпекания.
- В заранее прогретую до 180°С духовку заложить форму с сырниками.
- Продержать сырники в духовке приблизительно десять минут.
Сырники без муки: готов
Сырники получаются шикарными, воздушными и очень красивыми. Уложите их на красивое блюдо и можно подавать к столу.
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