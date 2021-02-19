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Сырники без муки: диетические

Сырники без муки! Предлагаем Вам приготовить диетические сырники без муки.

Сырники без муки: немного о них

В нижеприведенном рецепте мы покажем, как при помощи пары трюков элементарное блюдо можно превратить в шедевр. В сырную массу совершенно не добавляется мука.

При заготовке сырных формочек, можно привлечь детвору и поиграть с ними, лепя разные смешные формы. Таким образом, приготовление этого блюда превращается в смешную игру.

Сырники без муки

Сырники без муки: ингредиенты

  • килограмм диетического творога (жирность должна быть 0%)
  • три четверти стакана сахарного песка
  • одно среднее яйцо
  • половина граненого стакана манной крупы
  • десять грамм ванильного сахара
  • половина чайной ложки соли
  • совсем немного муки на распылку

Сырники без муки: приготовление

  • Творог выложить в марлю. Соединить края марли, и аккуратно очень хорошо выжать творог над отдельной миской (сыворотку можно потом использовать отдельно). Чем лучше выжат творог, тем легче с ним потом будет работать.
  • Выжатую творожную массу поместить в глубокую миску и вбить в нее яйцо, добавить сахарный песок, манную крупу и ванильный сахар. Все хорошенько перемешать до получения однородной массы. Должна получиться масса консистенции пышного теста.
  • От полученной сырной массы по одному отделять кусочки, весом приблизительно в пятьдесят грамм.
    Все кусочки скрутить в шарики. Чем плотнее сырные шарики, тем лучше получатся сырники.
  • Сырные формочки выложить на рабочую поверхность, заранее присыпанную мукой, чтобы сырная масса не прилипала к рукам и поверхности. Сверху притрусить небольшим количеством муки.
  • Шарики прокатать по поверхности с мукой и начать формировать шайбочки при помощи ножа.
  • В принципе можно лепить любую форму.
  • Формочки нужно лепить аккуратно, чтобы они случайно не треснули, иначе сырники будут впитывать большое количество масла.
  • Высота сырников должна быть около 2 сантиметров.

Сырники без муки

  • На сильном огне разогреть сковороду, влить туда оливковое либо подсолнечное масло.
  • Положить по две сырные формочки в сковороду и немного прокрутить их, чтобы они не пристали к сковороде.
  • Как только сырники прокарамелизируются, выложить их из сковороды в форму для выпекания.
  • В заранее прогретую до 180°С духовку заложить форму с сырниками.

Сырники без муки

  • Продержать сырники в духовке приблизительно десять минут.

Сырники без муки: готов

Сырники получаются шикарными, воздушными и очень красивыми. Уложите их на красивое блюдо и можно подавать к столу.

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