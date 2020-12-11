Скатерть-Самобранка

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Сацебели рецепт: вы со мной согласитесь

Сацебели рецепт! Приготовьте сегодня идеальный соус к шашлыку и к другим мясным блюдам сацебели. Поверьте, это не вероятно вкусно. В рецепте рекомендуем не менять ничего. Не нужно добавлять орехи, заменять воду бульоном.

Сацебели рецепт: ингредиенты

  • два пучка кинзы

Сацебели рецепт

  • пять зубчиков чеснока
  • двести граммов томатной пасты
  • две чайные ложки хмели-сунели
  • четверть чайной ложки черного молотого перца
  • чайная ложка аджики
  • чайная ложка уксуса
  • соль – по вкусу

Сацебели рецепт: как нужно готовить

Сацебели рецепт

  • Кинзу хорошо помыть и оборвать листики. Затем листики хорошо измельчить ножом.
  • Измельченную кинзу переложить в глубокую деревянную миску.
  • Чеснок почистить и пропустить через пресс в миску к кинзе.
  • Добавить неполную чайную ложку аджики.
  • В миску доложить черный молотый перец, хмели-сунели, в состав которой входит пажитник, придающий блюду легкий ореховый привкус.
  • В ту же миску влить чайную ложку уксуса.
  • Все перетереть деревянным пестиком.

Сацебели рецепт: вы со мной согласитесь

  • К перетертой массе отправить томатную пасту. Томатную пасту надо брать очень хорошего качества, ведь от нее напрямую зависит вкус Вашего соуса.
  • Хорошо перемешать и добавить необходимое количество воды, чтобы соус получился нужной густоты.
  • Под конец соус нужно посолить.
  • Снова все перемешать и дать соусу настояться. За это время весь аромат и вкус соуса раскроются еще лучше.

Сацебели рецепт: вы со мной согласитесь

Вот и приготовили по нашему рецепту вкусный соус сацебели.

Переложите его в красивую соусницу и подайте с шашлычками, другими мясными блюдами, макаронами или запеченными овощами. Да и просто так, с кусочком хлебушка или лаваша, он тоже очень хорош.

Сацебели рецепт: готов

Не упустите наш вкусный рецепт сацебели! Обязательно попробуйте этот замечательный соус!

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