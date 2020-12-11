Сацебели рецепт: вы со мной согласитесь

Сацебели рецепт! Приготовьте сегодня идеальный соус к шашлыку и к другим мясным блюдам сацебели. Поверьте, это не вероятно вкусно. В рецепте рекомендуем не менять ничего. Не нужно добавлять орехи, заменять воду бульоном.
Сацебели рецепт: ингредиенты
- два пучка кинзы
- пять зубчиков чеснока
- двести граммов томатной пасты
- две чайные ложки хмели-сунели
- четверть чайной ложки черного молотого перца
- чайная ложка аджики
- чайная ложка уксуса
- соль – по вкусу
Сацебели рецепт: как нужно готовить
- Кинзу хорошо помыть и оборвать листики. Затем листики хорошо измельчить ножом.
- Измельченную кинзу переложить в глубокую деревянную миску.
- Чеснок почистить и пропустить через пресс в миску к кинзе.
- Добавить неполную чайную ложку аджики.
- В миску доложить черный молотый перец, хмели-сунели, в состав которой входит пажитник, придающий блюду легкий ореховый привкус.
- В ту же миску влить чайную ложку уксуса.
- Все перетереть деревянным пестиком.
- К перетертой массе отправить томатную пасту. Томатную пасту надо брать очень хорошего качества, ведь от нее напрямую зависит вкус Вашего соуса.
- Хорошо перемешать и добавить необходимое количество воды, чтобы соус получился нужной густоты.
- Под конец соус нужно посолить.
- Снова все перемешать и дать соусу настояться. За это время весь аромат и вкус соуса раскроются еще лучше.
Вот и приготовили по нашему рецепту вкусный соус сацебели.
Переложите его в красивую соусницу и подайте с шашлычками, другими мясными блюдами, макаронами или запеченными овощами. Да и просто так, с кусочком хлебушка или лаваша, он тоже очень хорош.
Сацебели рецепт: готов
Не упустите наш вкусный рецепт сацебели! Обязательно попробуйте этот замечательный соус!
Свежие комментарии