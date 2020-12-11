Сацебели рецепт: вы со мной согласитесь

Сацебели рецепт! Приготовьте сегодня идеальный соус к шашлыку и к другим мясным блюдам сацебели. Поверьте, это не вероятно вкусно. В рецепте рекомендуем не менять ничего. Не нужно добавлять орехи, заменять воду бульоном.

Сацебели рецепт: ингредиенты

два пучка кинзы

пять зубчиков чеснока

двести граммов томатной пасты

две чайные ложки хмели-сунели

четверть чайной ложки черного молотого перца

чайная ложка аджики

чайная ложка уксуса

соль – по вкусу

Сацебели рецепт: как нужно готовить

Кинзу хорошо помыть и оборвать листики. Затем листики хорошо измельчить ножом.

Измельченную кинзу переложить в глубокую деревянную миску.

Чеснок почистить и пропустить через пресс в миску к кинзе.

Добавить неполную чайную ложку аджики.

В миску доложить черный молотый перец, хмели-сунели, в состав которой входит пажитник, придающий блюду легкий ореховый привкус.

В ту же миску влить чайную ложку уксуса.

Все перетереть деревянным пестиком.

К перетертой массе отправить томатную пасту. Томатную пасту надо брать очень хорошего качества, ведь от нее напрямую зависит вкус Вашего соуса.

Хорошо перемешать и добавить необходимое количество воды, чтобы соус получился нужной густоты.

Под конец соус нужно посолить.

Снова все перемешать и дать соусу настояться. За это время весь аромат и вкус соуса раскроются еще лучше.

Вот и приготовили по нашему рецепту вкусный соус сацебели.

Переложите его в красивую соусницу и подайте с шашлычками, другими мясными блюдами, макаронами или запеченными овощами. Да и просто так, с кусочком хлебушка или лаваша, он тоже очень хорош.

Сацебели рецепт: готов

Не упустите наш вкусный рецепт сацебели! Обязательно попробуйте этот замечательный соус!