Торт без выпечки — легкий как пух! Гости будут в восторге

Торт Капучино получается настолько нежным и мягким, с ярким ароматом кофе, что вы можете приготовить его даже на праздничный стол. Поверьте, ваши гости будут в восторге и оценят сливочно-йогуртовое суфле.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сливки жирные, 500 мл;
- печенье, 260 г;
- масло сливочное, 100 г;
- кофе экспрессо, 2 порции;
- растворимый кофе, 2 ч.л;
- йогурт, 500 мл;
- ваниль;
- сахарная пудра 2 раза по 100 г;
- желатин, 20 г.
Процесс приготовления
Форму 22 см диаметром, застилаем пергаментом, бортики должны быть выше чем в форме.
Печенье можно брать шоколадное или обычное.
Укладываем его в блендер вместе со сливочным маслом и измельчаем до состояния крошки.
Крошку выкладываем в форму и распределяем по дну, делаем небольшой бортик, утрамбовываем. Отправляем пока в холодильник.
Завариваем крепкий экспрессо и всыпаем растворимый кофе.
Натуральный йогурт смешиваем с кофе (чтобы не оставалось крупинок) и добавляем каплю ванили. Перемешиваем.
Добавляем сахарную пудру, 100 г и перемешиваем венчиком.
Холодные сливки взбиваем и когда они станут гуще, всыпаем сахарную пудру, 100 г и взбиваем.
Желатин берите любой, замачиваем, отжимаем и растапливаем.
Смешиваем желатин с кофейным йогуртом небольшим количеством и вливаем в весь йогурт, перемешиваем.
Частями вводим в сливки и каждый раз хорошо взбиваем.
Выливаем это суфле в форму и возвращаем ее обратно в холодильник до полного застывания.
Когда все застынет, вынимаем из формы, убираем пергамент и обсыпаем какао для декора – в середину торта можно поставить легкую тарелочку и обсыпать просто по краю, получается очень красиво.
Свежие комментарии