Торт без выпечки — легкий как пух! Гости будут в восторге

Торт Капучино получается настолько нежным и мягким, с ярким ароматом кофе, что вы можете приготовить его даже на праздничный стол. Поверьте, ваши гости будут в восторге и оценят сливочно-йогуртовое суфле.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сливки жирные, 500 мл;

печенье, 260 г;

масло сливочное, 100 г;

кофе экспрессо, 2 порции;

растворимый кофе, 2 ч.л;

йогурт, 500 мл;

ваниль;

сахарная пудра 2 раза по 100 г;

желатин, 20 г.

Процесс приготовления

Форму 22 см диаметром, застилаем пергаментом, бортики должны быть выше чем в форме.

Печенье можно брать шоколадное или обычное.

Укладываем его в блендер вместе со сливочным маслом и измельчаем до состояния крошки.

Крошку выкладываем в форму и распределяем по дну, делаем небольшой бортик, утрамбовываем. Отправляем пока в холодильник.

Завариваем крепкий экспрессо и всыпаем растворимый кофе.

Натуральный йогурт смешиваем с кофе (чтобы не оставалось крупинок) и добавляем каплю ванили. Перемешиваем.

Добавляем сахарную пудру, 100 г и перемешиваем венчиком.

Холодные сливки взбиваем и когда они станут гуще, всыпаем сахарную пудру, 100 г и взбиваем.

Желатин берите любой, замачиваем, отжимаем и растапливаем.

Смешиваем желатин с кофейным йогуртом небольшим количеством и вливаем в весь йогурт, перемешиваем.

Частями вводим в сливки и каждый раз хорошо взбиваем.

Выливаем это суфле в форму и возвращаем ее обратно в холодильник до полного застывания.

Когда все застынет, вынимаем из формы, убираем пергамент и обсыпаем какао для декора – в середину торта можно поставить легкую тарелочку и обсыпать просто по краю, получается очень красиво.