Острый салат из куриных желудочков: великолепное блюдо

В гостях, на природе, попробовала необычайно вкусный, острый салат с морковкой и куриными желудочками. Ой! Как великолепно он сочетается с шашлыком — настоящий тандем вкуса! В нем что-то схожее с морковкой по-корейски, но этот салат намного вкуснее.

Салат из куриных желудков готовится абсолютно без майонеза, и это его еще один плюс, особенно в летнюю жару, когда майонезные блюда очень быстро портятся, да и пользы они много не несут. Готовила его дома уже неоднократно (для домашнего обеда, на пикник и даже на праздник для гостей) — все оценили его по достоинству. Действительно очень вкусно! Кроме того этот салат абсолютно недорогой по себестоимости и его получается много — хватит на большую компанию.

Состав продуктов

куриные желудочки — 1 килограмм;

морковь — 1 килограмм;

лук репчатый — 350 грамм;

чеснок — 5-6 зубчиков;

перец болгарский — 500 грамм;

молотый перец чили — 0,5-1 чайная ложка;

молотый кориандр — 0,5 чайной ложки;

растительное масло — 2 столовые ложки;

соевый соус — 2-3 столовые ложки;

яблочный уксус — 3 столовые ложки;

сахар, соль — по 0,5 чайные ложки (по вкусу).

Великолепный острый салат из куриных желудочков: пошаговый процесс приготовления

Куриные желудочки промываем, удаляем пленки и жир. Провариваем в слегка подсоленной воде 1-1,5 часа. Но я варю желудочки в двух водах: бросаю промытые куриные пупки в кипяток и варю приблизительно 15 минут. После их опять хорошо промываю, заливаю новой водой и готовлю 40-60 минут с момента закипания. Солю воду, и еще провариваю 15-20 минут. Они должны стать мягкими. Готовые желудочки откидываем на дуршлаг и оставляем остывать. Лук и болгарский перец очищаем, нарезаем вдоль тонкой соломкой. Очищенную морковь натираем на терке для морковки по-корейски. Только старайтесь натирать так, чтобы получились длинные морковные соломки. Если у вас нет такой терки, то нарезаем морковь ножом на тонкую соломку. Морковь посыпаем солью и сахаром, перемешиваем и оставляем на 15-20 минут, чтобы она пустила сок и стала более мягкой. Чеснок нарезаем мелкими кубиками. Куриные желудочки режем тонкими слайсами (толщиной приблизительно по 3 миллиметра). Готовим заправку: обжариваем на среднем огне нарезанный лук до полупрозрачного цвета (по времени приблизительно 1 минута). Не снимая с огня добавляем специи (кориандр, молотый перец), перемешиваем и жарим еще около минуты, чтобы специи раскрыли свой аромат. Отправляем чеснок, выдерживаем все на плите 1 минуту и снимаем с огня. Собираем салат: в глубокую миску складываем морковь, болгарский перец, измельченные желудочки, заливаем соевым соусом и яблочным уксусом (6%), добавляем еще горячий обжаренный лук вместе с маслом, в котором жарился. Все тщательно перемешиваем. Салат накрываем крышкой или пищевой пленкой и отправляем в холодильник настояться на 6-7 часов. Если есть возможность, то за это время салат перемешиваем 2-3 раза, чтобы он максимально хорошо промариновался.

Салат из куриных желудочков с овощами получился просто бомба! Очень ароматный, остренький, сочный и очень вкусный. И абсолютно без майонеза! Такой салат также подойдет для тех, кто придерживается диеты — в нем не много калорий, но он достаточно сытный, за счет большого количества клетчатки. Поэтому много его не съешь. Готовьте вместе с нами вкусные, полезные блюда, а пошаговые рецепты подскажут все нюансы приготовления.

Приятного аппетита.

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