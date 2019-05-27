Скатерть-Самобранка

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Это самый вкусный картофель в мире. Никакой горшочек и рукав не сравнится с банкой


Это самый вкусный картофель в мире. Никакой горшочек и рукав не сравнится с банкой

Ингредиенты:

молодой картофель

ветчина или копченая колбаса

луковица

масло растительное и сливочное

соль

специи

Приготовление:

Картофель очистите и на режьте на небольшие кусочки, посолите и поперчите.

Добавьте нарезанную на соломку ветчину и нарезанный лук.

Банку смажьте сливочным маслом, отправьте туда картофель.

Затяните фольгой и отправьте в ХОЛОДНУЮ духовку, поставьте температуру 180 градусов.

Запекайте до готовности картофеля, духовку не открывайте пока она не остынет.

Приятного аппетита!!!

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