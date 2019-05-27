Это самый вкусный картофель в мире. Никакой горшочек и рукав не сравнится с банкой

Ингредиенты:
молодой картофель
ветчина или копченая колбаса
луковица
масло растительное и сливочное
соль
специи
Приготовление:
Картофель очистите и на режьте на небольшие кусочки, посолите и поперчите.
Добавьте нарезанную на соломку ветчину и нарезанный лук.
Банку смажьте сливочным маслом, отправьте туда картофель.
Затяните фольгой и отправьте в ХОЛОДНУЮ духовку, поставьте температуру 180 градусов.
Запекайте до готовности картофеля, духовку не открывайте пока она не остынет.
Приятного аппетита!!!
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