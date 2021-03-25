Салат «Швейцарский» на праздничный стол. Уйдет первым со стола и будут ждать добавки

Очень сытый мясной салат с ароматной свежей зеленью, грушей, огурчиками. Оригинальности блюду добавляем заправка с необычным сладко-острым вкусом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- копченое мясо, 250 г;
- колбаса вареная, 200 г;
- колбаса копченая, 150 г;
- груша, свежий огурец по 1 шт;
- огурцы маринованные, 150 г;
- укроп, пучок;
- сметана, 3 ст.л;
- горчица, 1 ч.л;
- соль, перец;
- мед, 0.5 ч.л.
Процесс приготовления
Копченое мясо берите любое по своему вкусу, хоть куриное, хоть свинину.
Мясо и колбасу режем соломкой.
Огурцы маринованные и свежий также режем соломкой.
Грушу режем кусочками.
Смешиваем все продукты.
Для соуса соединяем сметану, мед и горчицу, заправляем салат и перемешиваем.
Пробуем салат и, если необходимо, солим и перчим.
Салат настаивать не нужно, но можно немного остудить, тогда он станет вкуснее.
Подаю такой салат на праздничный стол и не только, моя семья любит его и просит на каждый день.
Колбасу также можно взять любую по своему вкусу, если нет вареной, можно просто отварить мясо со специями.
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