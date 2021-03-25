Салат «Швейцарский» на праздничный стол. Уйдет первым со стола и будут ждать добавки

Очень сытый мясной салат с ароматной свежей зеленью, грушей, огурчиками. Оригинальности блюду добавляем заправка с необычным сладко-острым вкусом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

копченое мясо, 250 г;

колбаса вареная, 200 г;

колбаса копченая, 150 г;

груша, свежий огурец по 1 шт;

огурцы маринованные, 150 г;

укроп, пучок;

сметана, 3 ст.л;

горчица, 1 ч.л;

соль, перец;

мед, 0.5 ч.л.

Процесс приготовления

Копченое мясо берите любое по своему вкусу, хоть куриное, хоть свинину.

Мясо и колбасу режем соломкой.

Огурцы маринованные и свежий также режем соломкой.

Грушу режем кусочками.

Смешиваем все продукты.

Для соуса соединяем сметану, мед и горчицу, заправляем салат и перемешиваем.

Пробуем салат и, если необходимо, солим и перчим.

Салат настаивать не нужно, но можно немного остудить, тогда он станет вкуснее.

Подаю такой салат на праздничный стол и не только, моя семья любит его и просит на каждый день.