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Салат «Швейцарский» на праздничный стол. Уйдет первым со стола и будут ждать добавки

Очень сытый мясной салат с ароматной свежей зеленью, грушей, огурчиками. Оригинальности блюду добавляем заправка с необычным сладко-острым вкусом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • копченое мясо, 250 г;
  • колбаса вареная, 200 г;
  • колбаса копченая, 150 г;
  • груша, свежий огурец по 1 шт;
  • огурцы маринованные, 150 г;
  • укроп, пучок;
  • сметана, 3 ст.л;
  • горчица, 1 ч.л;
  • соль, перец;
  • мед, 0.5 ч.л.

Процесс приготовления

Копченое мясо берите любое по своему вкусу, хоть куриное, хоть свинину.

Мясо и колбасу режем соломкой.

Огурцы маринованные и свежий также режем соломкой.

Грушу режем кусочками.

Смешиваем все продукты.

Для соуса соединяем сметану, мед и горчицу, заправляем салат и перемешиваем.

Пробуем салат и, если необходимо, солим и перчим.

Салат настаивать не нужно, но можно немного остудить, тогда он станет вкуснее.

Салат «Швейцарский» на праздничный стол. Уйдет первым со стола и будут ждать добавки

Подаю такой салат на праздничный стол и не только, моя семья любит его и просит на каждый день.

Колбасу также можно взять любую по своему вкусу, если нет вареной, можно просто отварить мясо со специями.

 

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