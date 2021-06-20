Торт Три шоколада. Молочный, горький и белый в одном десерте

Торт Три шоколада — невероятно вкусное лакомство, которое не оставит никого равнодушным.
Торт Три шоколада: ингредиенты
Бисквит:
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Масло растительное — 1/2 ст. (половина стакана)
- Молоко — 1/2 ст. (половина стакана)
- Ванилин — 4гр. (четыре грамма)
- Мука — 1 ст. (один стакан)
- Разрыхлитель — 1/2 п. (половина пачки)
- Какао-порошёк — 1-2 ст. л (одна -две столовые ложки)
Мусс из чёрного шоколада:
- Сливочное масло — 30 гр. (тридцать грамм)
- Чёрный шоколад — 100 гр. (сто грамм)
- Жирные сливки (для взбивания) — 200 гр. (двести грамма)
- Желатин — 6-7 гр. (шесть-семь грамм)
- Сахарная пудра — 0,5 ст. л (половина столовой ложки)
Мусс из молочного шоколада:
- Масло сливочное — 30 гр. (тридцать грамм)
- Молочный шоколад — 100 гр. (сто грамм)
- Пудра сахарная — 0,5 ст. л (половина чайной ложки)
- Жирны сливки (для взбивания) — 200 гр. (двести грамм)
- Желатин — 6-7 гр. (шесть — семь грамм)
Мусс из молочного и белого шоколада: все ингредиенты те же, только вместо молочного шокола — белый шоколад.
Глазурь:
- Сливки — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Белый шоколад — 100 гр. (сто грамм)
Способ приготовления:
- Бисквит: Хорошо взбейте яйца, ванилин и сахар хорошо взбейте, добавьте растительное масло, какао, и перемешать.
- Смешайте муку и разрыхлитель, просейте в основную массу и перемешайте миксером.
- Вылейте тесто в форму и выпекайте 45-50 минут в разогретой до 170 градусов духовке.
- Выньте готовый бисквит из формы, остудите и подрежьте по окружности так, чтобы чтобы после того как вы снова поместите его в форму, был зазор между стенками формы и бисквитом.
- Выложите бисквит обратно в форму и поместите в холодильник, чтобы немного подморозился.
- Мусс из чёрного шоколада: желатин замочите в холодной воде. Растопите шоколад с кусочками сливочного масла на водяной бане. 200 мл. сливок взбейте с 1/2 ст. л сахарной пудры. Затем добавьте чуть остывший шоколад и хорошо перемешайте до однородности. Третью часть желатина залейте 1/4 ст. молока. На огне подогрейте до растворения желатина, затем остудите, чтобы он был тёплый. Желатин вылейте в сливочно-шоколажную массу и тщательно перемешайте.
- Из холодильника достаньте бисквит, бока выложите бумагой так, чтобы бумага была выше формы на пять сантиметров. Выльете на него только что приготовленный мусс из тёмного шоколада.
- Муссы из молочного и белого шоколада готовиться также и затем по очереди выливайте друг на друга.
- Приготовьте глазурь: сливки разогрейте до кипения со сливочным маслом, добавьте белый шоколад, оставьте на несколько минут и перемешайте до однородной массы.
- Полученную глазурь вылейте на застывший торт, наклоняя форму с тортом в разные стороны, чтобы глазурь равномерно распределилась по всей поверхности.
- Отправьте готовый торт в холодильник до полного застывания.
Торт Три шоколада — настоящий подарок для сладкоежек.
Готовьте на здоровье!
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