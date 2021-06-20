Торт Три шоколада. Молочный, горький и белый в одном десерте

Торт Три шоколада — невероятно вкусное лакомство, которое не оставит никого равнодушным.

Торт Три шоколада: ингредиенты

Торт Три шоколада

Бисквит:

  1. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  2. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  3. Масло растительное — 1/2 ст. (половина стакана)
  4. Молоко — 1/2 ст. (половина стакана)
  5. Ванилин — 4гр. (четыре грамма)
  6. Мука — 1 ст. (один стакан)
  7. Разрыхлитель — 1/2 п. (половина пачки)
  8. Какао-порошёк — 1-2 ст. л (одна -две столовые ложки)

Мусс из чёрного шоколада:

  1.  Сливочное масло — 30 гр. (тридцать грамм)
  2. Чёрный шоколад —  100 гр. (сто грамм)
  3. Жирные сливки (для взбивания) — 200 гр. (двести грамма)
  4. Желатин — 6-7 гр. (шесть-семь грамм)
  5. Сахарная пудра — 0,5 ст. л (половина столовой ложки)

Мусс из молочного шоколада:

  1. Масло сливочное — 30 гр. (тридцать грамм)
  2. Молочный шоколад — 100 гр. (сто грамм)
  3. Пудра сахарная — 0,5 ст. л  (половина чайной ложки)
  4. Жирны сливки (для взбивания) — 200 гр. (двести грамм)
  5. Желатин — 6-7 гр. (шесть — семь грамм)

Мусс из молочного и белого шоколада: все ингредиенты те же, только вместо молочного шокола —  белый шоколад.

Глазурь:

  • Сливки — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  • Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  • Белый шоколад — 100 гр. (сто грамм)

Способ приготовления:

  • Бисквит: Хорошо взбейте яйца, ванилин и сахар хорошо взбейте, добавьте растительное масло, какао,  и перемешать.
  • Смешайте муку и разрыхлитель, просейте в основную массу и перемешайте миксером.
  • Вылейте тесто в форму и выпекайте 45-50 минут в разогретой до 170 градусов духовке.
  • Выньте готовый бисквит из формы, остудите и подрежьте  по окружности так, чтобы чтобы после того как вы снова поместите его в форму, был зазор между стенками формы и бисквитом.
  • Выложите бисквит обратно в форму и поместите в холодильник, чтобы немного подморозился.
  • Мусс из чёрного шоколада: желатин замочите в холодной воде. Растопите шоколад с кусочками сливочного масла на водяной бане. 200 мл. сливок взбейте с 1/2 ст. л сахарной пудры. Затем добавьте чуть остывший шоколад и хорошо перемешайте до однородности. Третью часть желатина залейте 1/4 ст. молока. На огне подогрейте до растворения желатина, затем остудите, чтобы он был тёплый. Желатин вылейте в сливочно-шоколажную массу и тщательно перемешайте.
  • Из холодильника достаньте бисквит, бока выложите бумагой так, чтобы бумага была выше формы на пять сантиметров. Выльете на него только что приготовленный мусс из тёмного шоколада.
  • Муссы из молочного и белого шоколада готовиться также и затем по очереди выливайте друг на друга.
  • Приготовьте глазурь: сливки разогрейте до кипения со сливочным маслом, добавьте белый шоколад, оставьте на несколько минут и перемешайте до однородной массы.
  • Полученную глазурь вылейте на застывший торт, наклоняя форму с тортом в разные стороны, чтобы глазурь равномерно распределилась по всей поверхности.
  • Отправьте готовый торт в холодильник до полного застывания.

Торт Три шоколада — настоящий подарок для сладкоежек.

Торт Три шоколада. Молочный, горький и белый в одном десерте 2

 

Готовьте на здоровье!

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