Волшебное угощение: быстрые шоколадные кексы без яиц

Угощение на раз — два — три!
Ингредиенты:
375 г муки
240 мл растительного масла без запаха
10 мл яблочного уксуса
400 г сахара
60 г какао порошка
14 г разрыхлителя теста
6 г соли
20 мл экстракта ванили
475 мл холодной воды или некрепкого кофе
Приготовление:
Смешиваем все сухие ингредиенты: муку, сахар, какао, разрыхлитель теста, соль.
Делаем в смеси три углубления, два небольших и одно большое.
Вливаем в маленькое углубление экстракт ванили.
В другое яблочный уксус.
В большое углубление вливаем масло.
Сверху заливаем холодной водой или холодным некрепким кофе.
Хорошенько перемешиваем.
выкладываем тесто в формочки, смазанные маслом на три четверти
Выпекаем при 180 С около 25-30 минут.
Остывшие кексы присыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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