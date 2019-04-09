Волшебное угощение: быстрые шоколадные кексы без яиц

Угощение на раз — два — три!

Ингредиенты:

375 г муки

240 мл растительного масла без запаха

10 мл яблочного уксуса

400 г сахара

60 г какао порошка

14 г разрыхлителя теста

6 г соли

20 мл экстракта ванили

475 мл холодной воды или некрепкого кофе

Приготовление:

Смешиваем все сухие ингредиенты: муку, сахар, какао, разрыхлитель теста, соль.

Делаем в смеси три углубления, два небольших и одно большое.

Вливаем в маленькое углубление экстракт ванили.

В другое яблочный уксус.

В большое углубление вливаем масло.





Сверху заливаем холодной водой или холодным некрепким кофе.

Хорошенько перемешиваем.

выкладываем тесто в формочки, смазанные маслом на три четверти

Выпекаем при 180 С около 25-30 минут.

Остывшие кексы присыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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