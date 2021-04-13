Сметана из магазинного молока. Оригинальный и простой способ в домашних условиях

Сметана из магазинного молока обладает прекрасным вкусом. Если вы собираетесь воспользоваться этим рецептом, знайте — молоко должно быть с самым высоким процентом жирности, а в качестве закваски можете использовать самую свежую магазинную сметану.

Сметана из магазинного молока: ингредиенты

Сметана — 2 ст. л (две столовые ложки) Молоко — 500 мл. (пятьсот миллилитров)

Рецепт приготовления:

Влейте молоко в сотейник и нагрейте до температуры 37-40 градусов. Если нагреется больше, то придётся остужать.

К тёплому молоку добавьте сметану , хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков. Затем смесь перелейте в чистую банку, накройте несколькими полотенцами и оставьте в тёплом месте на ночь.

Сметана будет готова уже на следующий день. Можете переставить готовую сметану в холодильник.

Сметана из магазинного молока по этому рецепту станет главным продуктом у Вас в холодильнике.

Готовьте на здоровье! Не забывайте о том, что сметана — ценный молочный продукт, который должен быть в рационе каждый день. Я часто использую сметану в качестве заправки для салатов и овощных блюд. Особенно вкусной сметана получается когда её сделали вы, своими руками!