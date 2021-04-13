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Сметана из магазинного молока. Оригинальный и простой способ в домашних условиях

Сметана из магазинного молока обладает прекрасным вкусом. Если вы собираетесь воспользоваться этим рецептом, знайте — молоко должно быть с самым высоким процентом жирности, а в качестве закваски можете использовать самую свежую магазинную сметану.

Сметана из магазинного молока: ингредиенты

Сметана из магазинного молока

  1. Сметана — 2 ст. л (две столовые ложки)
  2. Молоко — 500 мл. (пятьсот миллилитров)

Рецепт приготовления:

  • Влейте молоко в сотейник и нагрейте до температуры 37-40 градусов. Если нагреется больше, то придётся остужать.
  • К тёплому молоку добавьте сметану , хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков. Затем смесь перелейте в чистую банку, накройте несколькими полотенцами и оставьте в тёплом месте на ночь.
  • Сметана будет готова уже на следующий день. Можете переставить готовую сметану в холодильник.

Сметана из магазинного молока по этому рецепту станет главным продуктом у Вас в холодильнике.

Сметана из магазинного молока. Оригинальный и простой способ в домашних условиях 2

Готовьте на здоровье! Не забывайте о том, что сметана — ценный молочный продукт, который должен быть в рационе каждый день. Я часто использую сметану в качестве заправки для салатов и овощных блюд. Особенно вкусной сметана получается когда её сделали вы, своими руками!

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