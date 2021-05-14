Ленивый заливной пирог с зеленью и яйцом. Вкусная и простая закуска за 10 минут

Ленивый заливной пирог с зеленью и яйцом порадует гостей своим нежным вкусом и оставит всех гостей довольными.
Ленивый заливной пирог с зеленью и яйцом: ингредиенты
- Мука – 300 г. (триста грамм)
- Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Сметана – 200 г. (двести грамм)
- Разрыхлитель – 20 г. (двадцать грамм)
- Кефир – 300 мл. (триста миллилитров)
- Щепотка соли
Для начинки:
- Отварные яйца – 5 шт. (пять штук)
- Зелёный лук
- Зелень
- Перец
- Соль
Для смазки:
- Сметана – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Желток – 1 шт. (одна штука)
Способ приготовления:
- Для начинки смешайте порезанные кубиками отварные яйца с рублёной зеленью и зелёным луком. Поперчите, посолите по вкусу.
- Соедините яйца с солью и вбейте миксером или венчиком.
- Влейте сметану, кефир и вымешайте венчиком.
- Просейте муку и соедините с разрыхлителем.
- Сухую смесь всыпьте в жидкую и хорошо перемешайте тесто до однородности. Тесто по консистенции должно быть таким, как для оладий.
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и выложите тесто.
- Треть теста вылейте, выложите начинку и залейте остатком теста, равномерно распределите по всей форме.
- Взбейте сметану с желтком и смажьте тесто кисточкой.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке час, проверяйте готовность шпажкой.
Ленивый заливной пирог с зеленью и яйцом готов к подаче.
Готовьте на здоровье!
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