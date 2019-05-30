Скатерть-Самобранка

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Я потратила всего лишь 2 минуты на приготовление этой вкусняшки. И это вместе с готовкой


Я потратила всего лишь 2 минуты на приготовление этой вкусняшки. И это вместе с готовкой

Ингредиенты:

Кефир 1 ст л
Яйца 1 шт
Растительное масло 1 ст л
Пшеничная мука 1.5 ст л
Сахар 1 ст л
Разрыхлитель 0.5 ч л

Приготовление:

Взбейте яйцо с сахаром. Добавьте кефир и масло. Хорошо перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем и ванилином.

Соедините обе смеси. Хорошо перемешайте тесто.

Кружку смажьте маслом. Вылейте треть теста.

Поставьте в микроволновку на максимальную мощность на 1 минуту и готово!!!

Приятного аппетита!!!

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