Я потратила всего лишь 2 минуты на приготовление этой вкусняшки. И это вместе с готовкой

Ингредиенты:
Кефир 1 ст л
Яйца 1 шт
Растительное масло 1 ст л
Пшеничная мука 1.5 ст л
Сахар 1 ст л
Разрыхлитель 0.5 ч л
Приготовление:
Взбейте яйцо с сахаром. Добавьте кефир и масло. Хорошо перемешайте.
Муку смешайте с разрыхлителем и ванилином.
Соедините обе смеси. Хорошо перемешайте тесто.
Кружку смажьте маслом. Вылейте треть теста.
Поставьте в микроволновку на максимальную мощность на 1 минуту и готово!!!
Приятного аппетита!!!
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