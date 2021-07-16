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Сметут мгновенно. Готовлю вместо котлет каждый день: потому, что — вкусно!

Рубленые котлетки из куриного мяса получаются мягкими и нежными, сочными. Вкус изумительный, сочетаются с различными соусами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • филе куриное, 400 г;
  • помидор и яйцо по 1 шт;
  • укроп, пучок;
  • кукуруза, 3 ст.л;
  • мука рисовая, 50 г;
  • сыр, 50 г;
  • сметана или йогурт, 35 г;
  • соль и специи.

Процесс приготовления

Можно взять куриные бедра, чтобы котлеты получились сочными.

Режем мелкими кусочками мясо и томаты.

Совет: томаты не берите переспевшие, чтобы не было много сока.

Смешиваем мясо и томаты, рубленую зелень, сыр, порезанный кубиками.

Добавляем консервированную или запеченную, отваренную кукурузу.

Вводим яйца, соль, специи по своему вкусу, перемешиваем до однородности.

Добавляем сметану и муку, вымешиваем.

Муку берите любую, какая есть, можно использовать крахмал.

Обжариваем котлеты с двух сторон на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла.

Сметут мгновенно. Готовлю вместо котлет каждый день: потому, что — вкусно!

Жарим под крышкой на небольшом огне в течение 5 – 7 минут с двух сторон.

Блюдо подаю горячее или в холодном виде, с разными гарнирами и салатами из свежих овощей.

Сметут мгновенно. Готовлю вместо котлет каждый день: потому, что — вкусно!

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