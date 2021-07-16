Сметут мгновенно. Готовлю вместо котлет каждый день: потому, что — вкусно!

Рубленые котлетки из куриного мяса получаются мягкими и нежными, сочными. Вкус изумительный, сочетаются с различными соусами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 400 г;
- помидор и яйцо по 1 шт;
- укроп, пучок;
- кукуруза, 3 ст.л;
- мука рисовая, 50 г;
- сыр, 50 г;
- сметана или йогурт, 35 г;
- соль и специи.
Процесс приготовления
Можно взять куриные бедра, чтобы котлеты получились сочными.
Режем мелкими кусочками мясо и томаты.
Совет: томаты не берите переспевшие, чтобы не было много сока.
Смешиваем мясо и томаты, рубленую зелень, сыр, порезанный кубиками.
Добавляем консервированную или запеченную, отваренную кукурузу.
Вводим яйца, соль, специи по своему вкусу, перемешиваем до однородности.
Добавляем сметану и муку, вымешиваем.
Муку берите любую, какая есть, можно использовать крахмал.
Обжариваем котлеты с двух сторон на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла.
Жарим под крышкой на небольшом огне в течение 5 – 7 минут с двух сторон.
Блюдо подаю горячее или в холодном виде, с разными гарнирами и салатами из свежих овощей.
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