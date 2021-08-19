Салат из копчёной сельди с редисом. Оригинальная замена поднадоевшей «Шубе»

Салат из копчёной сельди с редисом получается очень свежим и лёгким, он очень понравится любителям салатов.
Салат из копчёной сельди с редисом: ингредиенты
- Филе копчёной сельди
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Огурцы — 1 шт. (одна штука)
- Редис — 5 шт. (пять штук)
- Картофель — 3 шт. (три штуки)
- Крупная луковица — 0,5 шт. (пол головки)
- Сливочное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Пучок листового салата
Заправка:
- Оливковое масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Горчица зёрнами — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Бальзамический уксус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Чёрный перец — щепотка
- Соль — по вкусу
Процесс приготовления:
- Картофель отварите в мундире, нарежьте ломтиками и обжарьте в растительном масле.
- Копчёную сельдь очистите и разделайте на кусочки.
- Огурцы и редиску нарежьте тонкими кольцами, сваренные вкрутую яйца — четвертинками.
- На большое блюдо выложите салат или рукколу, шпинат, сверху редис с огурцами, картофель яйца и кусочки сельди.
- Соедините ингредиенты для заправки, полейте ей салат и украсьте зеленью
Салат из копчёной сельди с редисом — просто и вкусно.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии