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Салат из копчёной сельди с редисом. Оригинальная замена поднадоевшей «Шубе»

Салат из копчёной сельди с редисом получается очень свежим и лёгким, он очень понравится любителям салатов.

Салат из копчёной сельди с редисом: ингредиенты

Салат из копчёной сельди с редисом

  1. Филе копчёной сельди
  2. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  3. Огурцы — 1 шт. (одна штука)
  4. Редис — 5 шт. (пять штук)
  5. Картофель — 3 шт. (три штуки)
  6. Крупная луковица — 0,5 шт. (пол головки)
  7. Сливочное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  8. Пучок листового салата

Заправка:

  1. Оливковое масло —  2 ст. л (две столовые ложки)
  2. Горчица зёрнами — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  3. Бальзамический уксус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  4. Чёрный перец — щепотка
  5. Соль — по вкусу

Процесс приготовления:

  • Картофель отварите в мундире, нарежьте ломтиками и обжарьте в растительном масле.
  • Копчёную сельдь очистите и разделайте на кусочки.
  • Огурцы и редиску нарежьте тонкими кольцами, сваренные вкрутую яйца — четвертинками.
  • На большое блюдо выложите салат или рукколу, шпинат, сверху редис с огурцами, картофель яйца и кусочки сельди.
  • Соедините ингредиенты для заправки, полейте ей салат и украсьте зеленью

Салат из копчёной сельди с редисом — просто и вкусно.

Салат из копчёной сельди с редисом. Оригинальная замена поднадоевшей "Шубе" 4

Приятного аппетита!

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