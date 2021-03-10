Шоколадно-медовый торт. Лучший торт из всех медовиков

Шоколадно-медовый торт — восхитительный торт! Все будут в восторге! А вы — лучшим кондитером семьи. Рецепт не сложный, смело беритесь за его приготовление.
Шоколадно-медовый торт: ингредиенты
Для теста
- 200 (двести) гр — сахара
- 150 (сто пятьдесят) гр — меда
- 100 (сто) гр — сливочного масла
- 2 (две) шт — яиц
- 1 (одна) ч. ложка — соды
- 40 (сорок) гр — какао — порошка
- 100 (сто) мл — молока
- 600 (шестьсот) гр — муки
Для крема
- 200 (двести) гр — горького шоколада
- 500 (пятьсот) мл — сливок 33%
- 150 (сто пятьдесят) гр — нутеллы
Для ганаша
- 80 (восемьдесят) мл — сливок 33%
- 100 (сто) гр — горького шоколада
Рецепт приготовления:
- Сделаем заготовку для крема. Мелко нарежьте шоколад
- Сливки доведите до кипения и залейте ими шоколад. Дайте постоять пару минут, затем перемешайте
- Отправьте в холодильник на ночь
- Готовим тесто. Соедините в сотейнике сахар, мед и сливочное масло. Отправьте на огонь и грейте, помешивая, пока масло и сахар не растают. Снимите с огня и добавьте соду. Размешайте и ждите, пока реакция не закончится
- Параллельно заварите какао кипящим молоком
- Смешайте медовую и шоколадную массу, добавьте яйца и взбейте до однородного массы
- Добавьте муку и замесите тесто. Оно будет довольно липким. Присыпьте тесто мукой, сформируйте из него полено и разделим на 12 частей. Каждую часть раскатайте на пергаменте и обрежьте. Наколите вилкой. Отправьте выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку по 7 минут
- Выньте из холодильника сливки с шоколадом и взбейте их до воздушной массы. Добавьте нутеллу и перемешайте до однородного состояния. Прослаивайте кремом коржи и им же обмажьте бока
- Готовим ганаш. Мелко нарежьте шоколад. Сливки доведите до кипения и вылейте в шоколад. Дайте постоять пару минут, затем перемешайте. Полейте ганашем верх торта.
- Дайте торту постоять в холодильнике всю ночь. Шоколадно-медовый торт готов!
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