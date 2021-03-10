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Шоколадно-медовый торт. Лучший торт из всех медовиков

Шоколадно-медовый торт — восхитительный торт! Все будут в восторге! А вы — лучшим кондитером семьи. Рецепт не сложный, смело беритесь за его приготовление.

Шоколадно-медовый торт

Шоколадно-медовый торт: ингредиенты

Для теста

  1. 200 (двести) гр — сахара
  2. 150 (сто пятьдесят) гр — меда
  3. 100 (сто) гр — сливочного масла
  4. 2 (две) шт — яиц
  5. 1 (одна) ч. ложка — соды
  6. 40 (сорок) гр — какао — порошка
  7. 100 (сто) мл — молока
  8. 600 (шестьсот) гр — муки

Для крема

  1. 200 (двести) гр — горького шоколада
  2. 500 (пятьсот) мл — сливок 33%
  3. 150 (сто пятьдесят) гр — нутеллы

Для ганаша

  1. 80 (восемьдесят) мл — сливок 33%
  2. 100 (сто) гр — горького шоколада

Рецепт приготовления:

  • Сделаем заготовку для крема. Мелко нарежьте шоколад
  • Сливки доведите до кипения и залейте ими шоколад. Дайте постоять пару минут, затем перемешайте
  • Отправьте в холодильник на ночь
  • Готовим тесто. Соедините в сотейнике сахар, мед и сливочное масло. Отправьте на огонь и грейте, помешивая, пока масло и сахар не растают. Снимите с огня и добавьте соду. Размешайте и ждите, пока реакция  не закончится
  • Параллельно заварите какао кипящим молоком
  • Смешайте медовую и шоколадную массу, добавьте яйца и взбейте до однородного массы
  • Добавьте муку и замесите тесто. Оно будет довольно липким.
    Присыпьте тесто мукой, сформируйте из него полено и разделим на 12 частей. Каждую часть раскатайте на пергаменте и обрежьте. Наколите вилкой. Отправьте выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку по 7 минут
  • Выньте из холодильника сливки с шоколадом и взбейте их до воздушной массы. Добавьте нутеллу и перемешайте до однородного состояния. Прослаивайте кремом коржи и им же обмажьте бока
  • Готовим ганаш. Мелко нарежьте шоколад. Сливки доведите до кипения и вылейте в шоколад. Дайте постоять пару минут, затем перемешайте. Полейте ганашем верх торта.
  • Дайте торту постоять в холодильнике всю ночь. Шоколадно-медовый торт готов!

 

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