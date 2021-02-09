За стол без нее не садимся. Я никогда не устану готовить этот салат. Дешево и быстро

Ароматная, пикантная, хрустящая и очень вкусная капуста – это один из самых простых и полезных капустных салатов со свеклой. В моей семье его готовят не только на каждый день, но и подают на праздничный стол и все гости его любят.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, треть кочана;

свекла сырая и морковь, лук по 1 шт;

лимон, 1\2;

мед, 2 ч.л;

масло растительное, 3 ст.л;

соль, специи.

Процесс приготовления

Капусту тонко шинкуем.

Свеклу и морковь трем на терке для корейской моркови или просто на крупной терке.

Совет: постарайтесь выбрать сочную и сладкую свеклу – как правило, такая будет темного, насыщенного цвета.

Лук берите белый или обычный, режем тонкими полукольцами.

Смешиваем свеклу и морковь, лук, капусту.

Для маринада смешиваем сок половины лимона, растительное масло, паприку, соль, ароматные травы и специи по вашему вкусу, мед жидкий. Соус хорошо вымешиваем до однородности.

Заливаем салат маринадом, перемешиваем и отправляем немного мариноваться.

Чем дольше он постоит и маринуется, тем вкуснее, ароматнее и сочнее он станет. Поэтому оставьте его хотя бы на несколько часов, а в идеале – на ночь.

Отлично сочетается такой салат с разными мясными закусками, шашлыками, гарнирами.