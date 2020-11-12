Салат Царский: нежные креветки, красная икра и сочная кукуруза

Салат Царский – название говорит само за себя! Салат по истине оправдывает свое название. Приготовить его не сложно. Как для праздничного стола, так и для обычного вечера.

Салат Царский: ингредиенты

150 (сто пятьдесят) гр – консервированной кукурузы 300 (триста) гр – креветок 1 (одна) шт – яиц 50 (пятьдесят) гр – майонеза 60 (шестьдесят) гр – красной икры 2 (две)шт – перца горошком 1 (одна) шт – лаврового листа

Салат Царский: рецепт

Из баночки с кукурузой слейте всю жидкость

Отварите яйцо. Остудите и очистите от скорлупы

Креветки отварите правильно. В подсоленной воде и с лавровым листом

Креветки опустите в кипящую воду и варите не более двух минут после закипания. Тогда мясо не станет резиновым

Дайте креветкам остыть. Очистите их от панциря, хвоста и головы

Яйцо нарежьте мелким кубиком

В посуде смешайте кукурузу, яйцо, красную икру и креветки. Заправьте майонезом. И перемешайте

Салат Царский готов!

Получается необычным! Очень нежным и вкусным! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! На здоровье!

Креветки если у вас крупные, то лучше нарезать их на кусочки. Ну на две части хотя б. Если мелкие, то оставьте их цельными.