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Салат Царский: нежные креветки, красная икра и сочная кукуруза

Салат Царский – название говорит само за себя! Салат по истине оправдывает свое название. Приготовить его не сложно. Как для праздничного стола, так и для обычного вечера.

Салат Царский: ингредиенты

Салат Царский

  1. 150 (сто пятьдесят) гр – консервированной кукурузы
  2. 300 (триста) гр – креветок
  3. 1 (одна) шт – яиц
  4. 50 (пятьдесят) гр – майонеза
  5. 60 (шестьдесят) гр – красной икры
  6. 2 (две)шт – перца горошком
  7. 1 (одна) шт – лаврового листа

Салат Царский: рецепт

Салат Царский

  • Из баночки с кукурузой слейте всю жидкость
  • Отварите яйцо. Остудите и очистите от скорлупы
  • Креветки отварите правильно. В подсоленной воде и с лавровым листом
  • Креветки опустите в кипящую воду и варите не более двух минут после закипания. Тогда мясо не станет резиновым
  • Дайте креветкам остыть. Очистите их от панциря, хвоста и головы
  • Яйцо нарежьте мелким кубиком
  • В посуде смешайте кукурузу, яйцо, красную икру и креветки. Заправьте майонезом. И перемешайте

Салат Царский готов!

Салат Царский

Получается необычным! Очень нежным и вкусным! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! На здоровье!

Креветки если у вас крупные, то лучше нарезать их на кусочки. Ну на две части хотя б. Если мелкие, то оставьте их цельными.

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САЛАТЫ
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