Салат Царский: нежные креветки, красная икра и сочная кукуруза

Салат Царский – название говорит само за себя! Салат по истине оправдывает свое название. Приготовить его не сложно. Как для праздничного стола, так и для обычного вечера.
Салат Царский: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр – консервированной кукурузы
- 300 (триста) гр – креветок
- 1 (одна) шт – яиц
- 50 (пятьдесят) гр – майонеза
- 60 (шестьдесят) гр – красной икры
- 2 (две)шт – перца горошком
- 1 (одна) шт – лаврового листа
Салат Царский: рецепт
- Из баночки с кукурузой слейте всю жидкость
- Отварите яйцо. Остудите и очистите от скорлупы
- Креветки отварите правильно. В подсоленной воде и с лавровым листом
- Креветки опустите в кипящую воду и варите не более двух минут после закипания. Тогда мясо не станет резиновым
- Дайте креветкам остыть. Очистите их от панциря, хвоста и головы
- Яйцо нарежьте мелким кубиком
- В посуде смешайте кукурузу, яйцо, красную икру и креветки. Заправьте майонезом. И перемешайте
Салат Царский готов!
Получается необычным! Очень нежным и вкусным! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! На здоровье!
Креветки если у вас крупные, то лучше нарезать их на кусочки. Ну на две части хотя б. Если мелкие, то оставьте их цельными.
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