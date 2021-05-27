Пирожки Проглотайки. Воздушные пирожки с разнообразной начинкой

Пирожки Проглотайки получаются очень вкусными и сочными. Это прекрасный рецепт для того, чтобы разнообразить ваш обычный рацион новым блюдом.
Пирожки Проглотайки: ингредиенты
- Сметана — 1 ст. (один стакан)
- Желтки — 2 шт. (две штуки)
- Сливочное масло либо маргарин — 200 гр. (двести грамм)
- Мука — 0,5 кг. (пол килограмма)
Рецепт приготовления:
- Масло растопите на плите и остудите. Смешайте желтки и сметану, затем добавьте растопленное масло и размешайте.
- Всыпьте муку и замесите эластичное, мягкое тесто.
- Отправьте тесто в холодильник на полчаса.
- Тесто достаньте из холодильника, раскатайте, сложите пополам. Эту процедуру необходимо повторить несколько раз. Чем больше Вы будете раскатывать и складывать, тем больше слоёв теста получится.
- Отложите тесто отдыхать и займитесь начинкой. Обжарьте две большие луковицы, фарш, приправы, перец ,соль и в конце добавьте зелень. Ингредиенты для начинки приготовьте на свой вкус, поэтому их не прописали отдельно. Начинкой могут быть вареные яйца с зелёным луком, картошка и т. д.
- Затем тесто раскатайте в большой квадрат, разделите на 4 квадрата.
- В середину каждого из квадратов выложите начинку, защипите края, можете прокатать роликом.
- Выпекайте пирожки 12-15 минут в разогретой до 180-190 градусов духовке.
Пирожки Проглотайки понравятся всем.
Приятного аппетита!
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