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Пирожки Проглотайки. Воздушные пирожки с разнообразной начинкой

Пирожки Проглотайки получаются очень вкусными и сочными. Это прекрасный рецепт для того, чтобы разнообразить ваш обычный рацион новым блюдом.

Пирожки Проглотайки: ингредиенты

Пирожки Проглотайки. Воздушные пирожки с разнообразной начинкой 4

  1. Сметана — 1 ст. (один стакан)
  2. Желтки — 2 шт. (две штуки)
  3. Сливочное масло либо маргарин — 200 гр. (двести грамм)
  4. Мука — 0,5 кг. (пол килограмма)

Рецепт приготовления:

  • Масло растопите на плите и остудите. Смешайте желтки и сметану, затем добавьте растопленное масло и размешайте.
  • Всыпьте муку и замесите эластичное, мягкое тесто.
  • Отправьте тесто в холодильник на полчаса.
  • Тесто достаньте из холодильника, раскатайте, сложите пополам. Эту процедуру необходимо повторить несколько раз. Чем больше Вы будете раскатывать и складывать, тем больше слоёв теста получится.
  • Отложите тесто отдыхать и займитесь начинкой. Обжарьте две большие луковицы, фарш, приправы, перец ,соль и в конце добавьте зелень. Ингредиенты для начинки приготовьте на свой вкус, поэтому их не прописали отдельно. Начинкой могут быть вареные яйца с зелёным луком, картошка и т. д.
  • Затем тесто раскатайте в большой квадрат, разделите на 4 квадрата.
  • В середину каждого из квадратов выложите начинку, защипите края, можете прокатать роликом.
  • Выпекайте пирожки 12-15 минут в разогретой до 180-190 градусов духовке.

Пирожки Проглотайки понравятся всем.

Пирожки Проглотайки

Приятного аппетита!

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