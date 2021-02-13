Так куриную грудку мало кто готовит, а зря. Быстро, вкусно и очень нежно

Такая мясная запеканка служит мне для разнообразия меню питания семьи и заменой к надоевшим котлетам и тефтелям. Запеканка мягкая, сочная, пикантная из-за разных пряных трав и специй. Подаю с разными гарнирами и салатами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 3 шт;

яйца, 2 шт;

тимьян, прованские травы, специи, зелень, соль, карри;

помидор, 1 шт;

сливки жирные, 150 мл.

Процесс приготовления

Мясо промываем, просушиваем бумажными полотенцами и режем небольшими кусочками.

Выкладываем мясо в форму для запекания.

Яйца смешиваем с солью и всеми пряными травами, специями, руленой зеленью, смесью перцев.

Вливаем в яичную массу сливки и хорошо перемешиваем соус венчиком до однообразия.

Вливаем пару ложек растительного масла, перемешиваем.

Томат режем тонкими кружочками, зелень мелко режем.

Заливаем соусом мясо в форме, выкладываем сверху томатные кружочки и посыпаем все зеленью.

Ставим в разогретую духовку до 200 градусов и запекаем около 10 – 15 минут.

Вы можете еще добавить чеснок, обжаренные грибочки и прочие добавки по своему вкусу.