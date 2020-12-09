Торт Снежный: оригинальность и потрясающая нежность в каждом кусочке

Торт Снежный – оригинальный, невероятно вкусный. Рецепт приготовления прост. Главное, чтобы у вас под рукой был миксер.
Торт Снежный: ингредиенты
Для бисквита
- Пол баночки – сгущенки
- Пол стакана – сахара
- 2 (две) шт – яиц
- 1 (один) ст – муки
- 1 (один) ст – крахмала
- 100 (сто) гр – сливочного масла
- 10 (десять) гр – разрыхлителя
Для крема
- 400 (четыреста) гр – сметаны
- Пол баночки – сгущенки
- Пол шт – лимона
Торт Снежный: рецепт
- Масло растопите и остудите
- Белки отделите от желтков
- Белки взбейте с сахаром до пышной массы
- Затем, взбивая, вводите по очереди сгущенное молоко пол банки, крахмал, разрыхлитель, мука, масло
- И последними желтки
- Тесто разделите на две части
- Половину выложите в форму и испеките корж в предварительно разогретой духовке до 200 градусов в течении 45 минут
- Затем испеките второй корж. Остудите
- Приготовим крем. Пол лимона натрите на терке. Сметану, пол банки сгущенки, и натертый лимон соедините
- Взбейте при помощи миксера
- Один из коржей разделите пополам. Из половины сформируйте дно тортика
- Оставшийся бисквит нарежьте на квадратики
- Дно торта смажьте кремом. После чего каждый кусок обмакните в керм и уложите горкой
- Торт полностью покройте кремом. Сверху можно посыпать тертым шоколадом
Торт Снежный готов!
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