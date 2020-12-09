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Торт Снежный: оригинальность и потрясающая нежность в каждом кусочке

Торт Снежный – оригинальный, невероятно вкусный. Рецепт приготовления прост. Главное, чтобы у вас под рукой был миксер.

Торт Снежный: ингредиенты

Торт Снежный

Для бисквита

  1. Пол баночки – сгущенки
  2. Пол стакана – сахара
  3. 2 (две) шт – яиц
  4. 1 (один) ст – муки
  5. 1 (один) ст – крахмала
  6. 100 (сто) гр – сливочного масла
  7. 10 (десять) гр – разрыхлителя

Для крема

  1. 400 (четыреста) гр – сметаны
  2. Пол баночки – сгущенки
  3. Пол шт – лимона

Торт Снежный: рецепт

Торт Снежный

  • Масло растопите и остудите
  • Белки отделите от желтков
  • Белки взбейте с сахаром до пышной массы
  • Затем, взбивая, вводите по очереди сгущенное молоко пол банки, крахмал, разрыхлитель, мука, масло
  • И последними желтки
  • Тесто разделите на две части
  • Половину выложите в форму и испеките корж в предварительно разогретой духовке до 200 градусов в течении 45 минут
  • Затем испеките второй корж. Остудите
  • Приготовим крем. Пол лимона натрите на терке. Сметану, пол банки сгущенки, и натертый лимон соедините
  • Взбейте при помощи миксера
  • Один из коржей разделите пополам. Из половины сформируйте дно тортика
  • Оставшийся бисквит нарежьте на квадратики
  • Дно торта смажьте кремом. После чего каждый кусок обмакните в керм и уложите горкой
  • Торт полностью покройте кремом. Сверху можно посыпать тертым шоколадом

Торт Снежный готов!

Торт Снежный

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