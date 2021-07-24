Съедаются, даже не успев остынуть. Кабачки с фаршем на сковороде: классика нашей кухни

Фаршированные кабачки мясным фаршем – это уже давно стало классикой нашей кухни. Но чаще всего, такое блюдо готовят в кастрюле или в духовке. Я предлагаю более простой вариант в сковороде.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-кабачки, 1 кг;

-фарш свиной с говядиной, 500 г;

-лук, 70 г;

-перец, соль;

-мука, 100 г;

-яйца, 2 шт.

Процесс приготовления

Фарш можно взять любой по своему вкусу или перекрутить мясо и приготовить домашний вариант.

В фарш добавляем тертый лук, соль и перец, специи по вкусу, мелко резанную зелень.

Кабачки режем толстыми кружочками и с помощью чайной ложки вынимаем мякоть, оставляя не тонкие стенки.

Овощи солим, оставляем на бумажном полотенце, чтобы они впитали излишки сока.

Совет: можно кабачки не солить, а соль смешать с мукой.

Фаршируем кабачки фаршем.

Яйца взбиваем.

Опускаем фаршированные кабачки в яйцо, потом в муку и обжариваем на разогретом растительном масле по 3 минуты с каждой стороны.

Подаю такие кабачки с соусом или посыпав рубленым чесноком с зеленью. Или натрите пару зубков чеснока и разбавьте кашицу небольшим количеством воды – такая чесночная вода просто придает аромат и пикантный вкус.