Выяснил на какие два слова нужно смотреть при покупке растительного масла. Больше не покупаю дорогое масло

Как часто вы стоите перед полками с растительным маслом в магазине и думаете о том, что делать: самое дешевое масло – это продукт нефтепереработки, а самое дорогое масло, банально не по карману. И что делать? Портить здоровье или питаться одним маслом.
Но недавно мне подсказали, как правильно выбирать растительное масло и при этом смотреть не на цену, а на кое-что иное.
На что обращаем внимание:
На емкости смотрим на то, написано там «холодного» или «горячего» отжима. Оба этих термина свидетельствуют о том, что масло качественное, в нем сохранены все полезные вещества, т.к. его производили методом прессования. Если одна из этих надписей есть, берите любое масло, хоть дешевое, хоть дорогущее.
Термин «Экстрагированное» — свидетельствует о том, что перед вами искусственный продукт, в нем нет ничего того, что нам дают семечки подсолнечника, это просто химия.
Также термин «ГМО» никогда не ставят на качественный продукт.
Самое лучшее растительное масло считается экстра класса и первого класса.
Обязательно читаем таблицу жиров и прочих веществ – чем выше их показатели, тем качественнее масло.
Поэтому не ленимся, все внимательно осматриваем и читаем то, что чаще всего написано мелким шрифтом.
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